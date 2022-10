Menschen in Niedersachsen erwartet ein goldener Oktober-Tag Stand: 29.10.2022 19:53 Uhr Bei Sonnenschein und Temperaturen von vielerorts mehr als 20 Grad wird es in Niedersachsen nahezu sommerlich. Das bekamen am Sonnabend zunächst die Menschen im Harz zu spüren.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Sonntag auf den Ostfriesischen Inseln bis zu 19 Grad, in Hannover, Braunschweig und in Wolfsburg wird es bis zu 23 Grad warm. Grund für die ungewöhnlichen Temperaturen ist den Meteorologen zufolge warme Luft, die von der Iberischen Halbinsel nach Deutschland ziehe. Erst im Laufe der kommenden Woche reiße der Strom der warmen Luft ab und es werde allmählich kühler.

Thermometer am Harzrand zeigen bis zu 25 Grad

Bereits am Freitag registrierte der DWD am Nordrand des Harzes in einzelnen Orten sommerliche Temperaturen. So waren es im Helmstedter Ortsteil Emmerstedt 25,2 Grad. In Bad Harzburg (Landkreis Goslar) kletterte das Thermometer auf 24,6 Grad. Auch am Sonnabend wurde es in Südniedersachsen mehr als 20 Grad warm. Experten rechnen mit dem wärmsten Oktober-Monat seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Deutschland.

