Mehrheit der Deutschen für Obergrenze bei Privatfeiern Stand: 02.10.2020 08:53 Uhr Mit einer Gäste-Obergrenze für private Feiern haben sich bei einer Umfrage 85 Prozent der Befragten einverstanden gezeigt. In Niedersachsen sollen in privaten Räumen künftig nur noch 25 Gäste erlaubt sein.

Eine große Mehrheit der Menschen in Deutschland ist mit einer Gäste-Obergrenze bei privaten Feiern zur Eindämmung des Coronavirus einverstanden - das geht aus einer Umfrage von infratest dimap für den ARD-Deutschlandtrend hervor. Maximal 50 Gäste bei Privatfeiern zu erlauben, geht aus Sicht von 85 Prozent Befragten in die richtige Richtung. 13 Prozent der Befragten fanden, dies gehe in die falsche Richtung. Auf diese Obergrenze hatten sich die Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) geeinigt. Sie gilt für Feiern im öffentlichen Raum, wenn es in einem Landkreis binnen einer Woche mehr als 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gibt. Für Feiern in privaten Räumen sprach Merkel die "dringende Empfehlung" für eine Obergrenze von 25 Teilnehmern aus. Niedersachsen will diese Obergrenze verbindlich vorschreiben.

Mehr Gäste bei Partys im Freien erlaubt

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sieht in der neuen Obergrenze einen guten Kompromiss: Das Land reagiere auf ausufernde Feste und dämme das Infektionsrisiko ein, gleichzeitig seien die meisten Familienfeiern aber auch weiterhin zu Hause möglich. Eine Obergrenze für private Feiern im Freien - etwa im Garten oder unter einem Carport - soll nach den Plänen der Landesregierung großzügiger ausfallen. Auf eine konkrete Zahl haben sich SPD und CDU aber noch nicht festgelegt. Bisher gelten für Treffen im privaten Umfeld in Niedersachsen keine Beschränkungen. Die vergangenen Wochen hätten aber gezeigt, dass private Feiern ohne Hygienekonzepte ein Risiko für neue Infektionsherde seien, sagte Weil. Die neuen Regeln sollen voraussichtlich am 9. Oktober in Kraft treten.

Obergrenze für Feiern in Restaurants steigt auf 100

In Gasthäusern, Saalbetrieben und Restaurants hält die Landesregierung die Hygienekonzepte dagegen für ausgereift. Hier sollen bald wieder mehr Gäste feiern dürfen. Anstatt der bislang erlaubten 50 Gäste sollen künftig bis zu 100 Teilnehmer zugelassen sein - egal ob bei Hochzeiten, Geburtstagen, Firmungsfeiern oder Konfirmationen. Das komplette neue Corona-Regelwerk will die Landesregierung in der kommenden Woche vorstellen, die bisherige Verordnung läuft am 8. Oktober aus.

