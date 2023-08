Mehrere schwere Unfälle mit Motorradfahrern in Niedersachsen Stand: 13.08.2023 15:18 Uhr Am Wochenende ist es in Niedersachsen zu mehreren Motorradunfällen gekommen. Ein Mensch starb, mehrere wurden lebensgefährlich verletzt. Wiederholt sollen Autofahrer Verursacher der Unfälle sein.

So etwa auf der B3 in Celle: Ein Autofahrer wollte dort am Sonntagvormittag verbotenerweise wenden. Ein 62 Jahre alter Motorradfahrer erkannte das Manöver des vorausfahrenden Wagens zu spät und wurde schwer verletzt. Der Mann hatte laut Polizeiangaben versucht, das langsam fahrende Auto zu überholen. Als der Wagen plötzlich zum Wenden einschlug, prallte der Motorradfahrer in die linke Seite des Fahrzeugs. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 69-jährige Autofahrer in seinem Wagen eingeklemmt. Rettungskräfte befreiten den leicht verletzten Mann. Die Polizei ermittelt gegen ihn.

31-Jähriger stirbt in Emden

Bereits am Freitag war in Emden ein 31 Jahre alter Motorradfahrer nach einem Zusammenstoß mit einem Auto ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei hatte ein 53 Jahre alter Autofahrer beim Abbiegen den Mann übersehen. Der 31-Jährige prallte mit seiner Maschine gegen den Wagen und stürzte. Er starb noch an der Unfallstelle. Das Motorrad brannte den Angaben zufolge komplett aus.

Lebensgefahr: 19-Jähriger beim Abbiegen übersehen

Lebensgefährlich verletzt wurde ein 19-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall mit einem Auto in Diepholz. Bei der Auffahrt auf die Bundesstraße 69 hatte ein Autofahrer den entgegenkommenden 19-Jährigen übersehen. Obwohl dieser noch versuchte, auszuweichen, kam es zum Frontalzusammenstoß. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik.

Abbiegendes Auto nimmt Motorradfahrer die Vorfahrt

Ein 53 Jahre alter Motorradfahrer war am Freitagabend bei einem Unfall in Bramsche (Landkreis Osnabrück) ebenfalls lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte Autofahrerin dem entgegenkommenden Kradfahrer beim Abbiegen die Vorfahrt genommen. Die 32-Jährige wurde bei der Kollision leicht verletzt. Beide kamen ins Krankenhaus.

Motorradfahrer gerät in Kurve in Gegenverkehr

Auch bei einem Unfall in Apen (Landkreis Ammerland) wurde ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt. In diesem Fall war allerdings der Kradfahrer der Verursacher: Laut Polizei war der 29-Jährige am Freitagnachmittag auf einer Landstraße in einer langgezogenen Rechtskurve aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kollidierte er frontal mit dem entgegenkommenden Wagen einer 49-Jährigen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Motorradfahrer in eine Klinik. Die Autofahrerin wurde schwer verletzt.

Betrunkener fährt Rollerfahrer an

Schwer verletzt wurde auch der Fahrer eines Motorrollers bei einem Unfall in Ankum (Landkreis Osnabrück). Der 17-Jährige war am Freitagnachmittag von einem überholenden Auto erfasst worden. Bei der Aufnahme des Unfalls stellte sich heraus, dass der 58-jährige Autofahrer alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs war. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

