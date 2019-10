Stand: 05.10.2019 12:22 Uhr

Mehrere Tote bei Unfällen in Niedersachsen

Mehrere Menschen sind am Wochenende bei Verkehrsunfällen in Niedersachsen zu Tode gekommen. Der schwerste Unfall ereignete sich in der Nacht zum Sonnabend in Hannover. Auf dem Westschnellweg in Höhe Hannover-Stöcken prallte gegen 2.45 Uhr ein Kleinwagen mit einem Lkw zusammen. Zwei Menschen starben, eine weitere Person wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Zwei Tote nach Zusammenstoß mit Lkw 05.10.2019 11:15 Uhr Am Sonnabend sind zwei Frauen bei einem Unfall in Hannover ums Leben gekommen. Ihr Fahrzeug geriet in den Gegenverkehr und stieß mit einem Lkw zusammen.







Bei einem Verkehrsunfall in Langwedel (Landkreis Verden) kam am Freitagabend gegen 21.30 Uhr ein 72-jähriger Mann ums Leben. Der Senior wollte nach einem Klassentreffen mit seinem Wagen den Parkplatz einer Gaststätte verlassen und nahm dabei einem anderen Autofahrer die Vorfahrt.

Tödliches Ende eines Klassentreffens 05.10.2019 09:15 Uhr Am Sonnabend ist in Langwedel (Landkreis Verden) ein 72-jähriger Mann bei einem Zusammenstoß in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden. Der Fahrer konnte nur noch tot geborgen werden.







Auto mit vier Männern prallt gegen Baum

Bei einem weiteren schweren Autounfall sind in der Nacht zum Sonnabend in Osnabrück vier Männer verletzt worden. Nach Polizeiangaben kam ihr Wagen von der Straße ab und prallte mit voller Wucht gegen einen Baum. Die Männer im Alter von 22 bis 25 Jahren waren betrunken und wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Auf der A31 in Höhe Schüttorf (Grafschaft Bentheim) wurden am Freitagabend gegen 20.30 Uhr eine 39-jährige Autofahrerin sowie die 66-jährige Beifahrerin und ein zehnjähriges Kind bei einem Unfall schwer verletzt. Die Frau fuhr in einen leeren VW--Bulli, der von einem Anhänger auf die Autobahn gekippt war. Die A31 musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

Nach einem Unfall auf der A7 bei Göttingen schwebt ein 63-jähriger Mann in Lebensgefahr. Er kam aus bislang ungeklärter Ursache am Sonnabend von der Fahrbahn ab, durchbrach die Leitplanke und prallte auf einen Acker, wie die Polizei mitteilte. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war der Mann leblos und in seinem Wagen eingeklemmt. Er wurde vor Ort wiederbelebt und in eine Klinik geflogen.

