Mehrere Hundert "Querdenker" demonstrieren in Niedersachsen Stand: 13.11.2020 19:34 Uhr In Vechta und Hannover haben am Freitag Hunderte Menschen bei sogenannten Querdenker-Demonstrationen gegen die Corona-Beschränkungen protestiert.

Am Morgen trafen sich die Anhänger und Unterstützer des Hauptredners, des Arztes Bodo Schiffmann, zunächst in Vechta. Statt der vom Veranstalter erwarteten 500 Demonstranten zählte die Polizei rund 150 Teilnehmer. Schiffmann fährt mit Gleichgesinnten in einem Bus durch verschiedene Städte, um seine Sicht auf die Pandemie darzulegen. Er bezeichnete Masken und andere Maßnahmen als sinnlos oder überzogen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet.

"Querdenker" verstoßen gegen Auflagen

Zu einer weiteren, ebenfalls von dem Mediziner veranstalteten Demo in der Landeshauptstadt kamen am Nachmittag rund 450 Menschen, wie die Polizei mitteilte. Viele trugen demnach keine Maske und hielten sich nicht an den Mindestabstand. "Wir haben einige Verstöße festgestellt und versucht, sie konsequent zu ahnden", sagte ein Polizeisprecher am Einsatzort. Mehrfach überprüfte die Polizei Atteste zur Befreiung von der Maskenpflicht und wies Menschen an, mehr Abstand zu halten. Rund 90 weitere Frauen und Männer versammelten sich auf dem gleichen Platz zu einer Gegendemonstration unter dem Motto "Für Gesundheitsschutz und gegen Pandemieleugnung".

Demonastration und Gegendemo in Aurich geplant

Im ostfriesischen Aurich wollen am Sonnabend Befürworter und Gegner von Corona-Maßnahmen auf die Straße gehen. Die Polizei sei vor Ort, um die Veranstaltungen abzusichern und zu begleiten, sagte eine Sprecherin der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund. Medienberichten zufolge werden bis zu 500 Teilnehmer erwartet.

Niedersächsische Politiker unterstützen Söders Vorstoß

Unterdessen hat am Freitag der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gefordert, dass sich der Verfassungsschutz intensiver mit den radikalen Elementen in der "Querdenker"-Bewegung beschäftigen müsse. Auch der innenpolitische Sprecher der Union, der niedersächsische Bundestagsabgeordnete Mathias Middelberg findet es zwar wünschenswert "querzudenken", aber nur in den Grenzen der Verfassung. Solange sich "Querdenker" nicht von Extremisten und Reichsbürgern in ihren Reihen abgrenzten, sei es richtig, wenn der Verfassungsschutz genauer hinschaue. Das findet auch die grüne Bundestagsabgeordnete und Innenpolitikerin Filiz Polat aus Osnabrück. Der Verfassungsschutz müsse seinen Blick auch auf die "Querdenker" richten, sollten sich unter ihnen Verfassungsfeinde und Rechtsextreme befinden. Der Göttinger Bundestagsabgeordnete Konstantin Kuhle, und innenpolitische Sprecher der FDP, hält es für bedenklich, dass unter den Gegnern der Corona-Maßnahmen immer mehr gefährliche rechtsextremistische Gruppen seien.

Dieses Thema im Programm: Regional Osnabrück | 13.11.2020 | 17:00 Uhr