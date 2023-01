Mehrere Geldautomaten gesprengt: Tatverdächtiger vor Gericht Stand: 23.01.2023 09:14 Uhr Ein mutmaßlicher Geldautomaten-Sprenger muss sich ab heute vor dem Landgericht Osnabrück verantworten. Der 25-Jährige soll unter anderem für eine Tat in Melle verantwortlich sein.

Konkret geht es um zwei Fälle in Hessen und einen im Landkreis Osnabrück vor etwa einem Jahr. Zusammen mit zwei Komplizen soll der Beschuldigte im Januar 2022 zwei Geldautomaten in Hessen gesprengt und dabei fast 91.000 Euro erbeutet haben. Der Schaden lag bei gut einer Millionen Euro. Bei der Sprengung eines Geldautomaten in einer Sparkasse in Melle soll der Tatverdächtige zirka 63.000 Euro erbeutet haben. Für den Prozess sind sieben Verhandlungstage angesetzt. Anfang November hatte das Landgericht Osnabrück zwei andere Automaten-Sprenger zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.

VIDEO: Geldautomatensprenger stärker im Visier der Justiz (01.12.2022) (4 Min)

