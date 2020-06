Stand: 06.06.2020 08:59 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Mehrere Demos gegen Rassismus geplant

In mehreren niedersächsischen Städten wollen an diesem Wochenende Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt auf die Straße gehen. Anlass ist der gewaltsame Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in den USA, der dort heftige Proteste ausgelöst hat. In Niedersachsen sind dazu in Göttingen, Osnabrück, Oldenburg, Hildesheim und Hannover Kundgebungen geplant. Auch in Hamburg sind mehrere Demonstrationen angemeldet. Dort hatten bereits am Freitag rund 4.500 Menschen vor dem US-Konsulat gegen Rassismus und Polizeigewalt protestiert.

Polizei rechnet mit 1.000 Teilnehmern in Hannover

In der Landeshauptstadt soll es heute um 16 Uhr auf dem Opernplatz losgehen. Die Polizei rechnet mit etwa mit 1.000 Teilnehmern. Vorgesehen sind Redebeiträge von Betroffenen. Man wolle zeigen, dass es Rassismus nicht nur in den USA sondern auch in Deutschland gibt, sagte Mit-Organisatorin Sarah Danquah NDR 1 Niedersachsen. Sie berichtet von viel Zuspruch, den sie beim Planen der Demo erlebt habe. Unabhängig von Protesten könne aber jeder etwas tun - egal welche Hautfarbe man habe. Jeder könne sich mit Rassismus im Alltag auseinandersetzen und sein Umfeld darüber aufklären.

Unterstützung von Schröder-Köpf

Niedersachsen Migrationsbeauftragte Doris Schröder-Köpf (SPD) unterstützt die Demonstrationen. Jeden Tag würden Menschen wegen ihres Aussehens oder ihrer Herkunft schikaniert, so Schröder-Köpf. Eine demokratische Gesellschaft dürfe das nicht zulassen.

