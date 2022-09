Mehr als 100.000 Geflüchtete aus Ukraine in Niedersachsen Stand: 30.09.2022 17:49 Uhr In Niedersachsen sind bislang 104.358 Flüchtlinge oder Vertriebene aus der Ukraine im Ausländerzentralregister erfasst worden.

Dies teilte das Innenministerium am Freitag in Hannover mit. Genau ermitteln lasse sich die Zahl aber nicht, da sich viele Personen nicht bei den örtlichen Behörden meldeten oder ohne Abmeldung weiterreisten. In den sechs Standorten und fünf Außenstellen der niedersächsischen Landesaufnahmebehörde seien seit Kriegsbeginn 15.072 Menschen aus der Ukraine aufgenommen worden, hieß es. Am neu geschaffenen Drehkreuz für Geflüchtete am Messebahnhof Laatzen bei Hannover sind seit dem 10. März bislang 41.893 Personen aus der Ukraine in Zügen und Bussen eingetroffen. Hinzu kommen Zuzüge durch privat organisierte Anreisen.

VIDEO: Sammelunterkünfte für Geflüchtete sind voll (03.09.2022) (7 Min)

Zahlen ändern sich täglich

Die Landesaufnahmebehörde Niedersachsen verfügt den Angaben zufolge derzeit über insgesamt rund 6.800 nutzbare Plätze. Darunter sind 900 Aufnahmeplätze am Drehkreuz Messe-Laatzen, von denen aktuell etwa 277 belegt sind. Die Zahlen würden sich jedoch täglich ändern. Insgesamt seien an den Standorten der Landesaufnahmebehörde derzeit 6.161 Personen untergebracht, davon 531 aus der Ukraine.

