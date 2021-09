Mehr als 100.000 Schüler haben Laptops vom Land erhalten Stand: 16.09.2021 07:41 Uhr Niedersachsen hat 100.000 Schülerinnen und Schüler mit Laptops und Tablets für das Homeschooling in Zeiten von Corona ausgestattet. Die bereitgestellten 52 Millionen Euro sind nun aufgebraucht.

Das geht aus Zahlen des niedersächsischen Kultusministeriums hervor, die dem NDR in Niedersachsen vorliegen. Das Geld hatten Bund und Land bereitgestellt, um Kinder aus schwierigen Verhältnissen in der Corona-Pandemie beim Distanzlernen zu unterstützen. Die meisten Laptops und Tablets wurden nach Angaben des Kultusministeriums in Stadt und Region Hannover angeschafft, in den Städten Oldenburg, Braunschweig und Osnabrück, sowie in den Landkreisen Celle, Göttingen und Harburg. Auch bei den Laptops für Lehrkräfte gibt es eine große Nachfrage: von weiteren 52 Millionen ist knapp die Hälfte verbraucht.

Digitalpakt: Dreiviertel des Geldes noch verfügbar

Während die Kommunen das Geld für den Kauf einzelner Geräte für Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte zügig abrufen, stockt der Digital-Ausbau an den Schulen weiter - zum Beispiel beim WLAN-Ausbau. Etwa Dreiviertel des Geldes, knapp 360 Millionen Euro, aus dem Digitalpakt sind noch nicht abgerufen. Das Kultusministerium ist damit nach eigenen Angaben nicht zufrieden. Schulen seien in der Pandemie nicht dazu gekommen, Anträge zu stellen. Weitere Probleme seien der Handwerkermangel und Lieferzeiten.

