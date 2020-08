Stand: 13.08.2020 12:41 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Mehr Menschen im Norden von Armut bedroht

In Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen steigt das Risiko, in Armut zu geraten. In Mecklenburg-Vorpommern ist es hingegen gesunken, wie eine Erfassung des Statistischen Bundesamtes zur Armutsgefährdungsquote zeigt. In einem Zehnjahresvergleich ist der Wert in Bremen um 4,8 Prozentpunkte und damit bundesweit am stärksten gestiegen. Dort ist die Armutsgefährdungsquote mit 24,9 Prozent auch am höchsten. Mecklenburg-Vorpommern liegt mit 19,4 Prozent auf Platz drei hinter der Hansestadt und Sachsen-Anhalt. Niedersachsen bewegt sich mit 17,1 Prozent im Mittelfeld. Hamburg (15,0 Prozent) und Schleswig-Holstein (14,5) liegen im unteren Viertel beim bundesweiten Ländervergleich der Armutsgefährdung.

Videos 08:19 Panorama 3 Corona befördert sozialen Abstieg Panorama 3 Die Corona-Krise zeigt ihre Auswirkungen in allen Schichten. Im März und April wurden zehn Millionen Menschen in Kurzarbeit gemeldet, mehr und mehr bangen um ihre Existenz. Video (08:19 min)

Entwicklung unterliegt Schwankungen

Die Armutsgefährdungsquote ist ein Indikator zur Messung relativer Einkommensarmut. Die Auswertung basiert auf einem sogenannten Mikrozensus der Landesämter für Statistik. Diese Haushaltsbefragung hat ergeben, dass die Zahlen in den alten Bundesländern gestiegen und in den neuen Bundesländern gesunken sind. Die Entwicklungen sind demnach in sich nicht konstant, sondern unterliegen Schwankungen. Innerhalb des Zehnjahreszeitraums sind etwa die Zahlen in Bremen von 2009 bis 2015 um 4,7 Prozentpunkte gestiegen - und 2016 um 2,2 Prozentpunkte gefallen.

Weitere Informationen Studie: Wachsende Kinderarmut durch Corona-Krise Die Kinderarmut liegt laut einer Bertelsmann-Studie in Deutschland auf unverändert hohem Niveau. Die Wissenschaftler befürchten durch die Corona-Krise eine Verschärfung der Lage. mehr 1,2 Millionen Niedersachsen von Armut bedroht Rund 1,2 Millionen Niedersachsen sind armutsgefährdet. Das geht aus Zahlen des Landesamtes für Statistik hervor, die das Sozialministerium am Freitag in Hannover vorgestellt hat. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 13.08.2020 | 12:00 Uhr