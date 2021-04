Mehr Macht für den Bund: Modellkommunen vor dem Aus? Stand: 10.04.2021 09:26 Uhr Aufwendig geplant, verschoben - nun vor dem Aus? Der Niedersächsische Städtetag sieht das Projekt der Modellkommunen gefährdet. Grund ist die angekündigte Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes.

Die ersten Kommunen sind schon abgesprungen. Wer noch dabei ist, verschiebt den Start. Und Zweifel am Sinn des Ganzen haben wohl viele. Für den Fall, dass das neue Gesetz vorsehe, die Modellprojekte bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 abzubrechen, können die Kommunen nicht starten, sagt Jan Arning, Geschäftsführer des Niedersächsischen Städtetages (NST). Dies sei weder den Kommunen noch den teilnehmenden Betrieben und Kultureinrichtungen zuzumuten. Auch teilnehmende Kommunen sehen die Entwicklung skeptisch: Das mache den Start nicht einfacher, sagte Tim Kruithoff, Oberbürgermeister der Stadt Emden, die zu den 13 ausgewählten Kommunen gehört. Gerade in einer kreisfreien kleineren Stadt sei der Inzidenzwert 100 von heute auf morgen schnell erreicht, so Kruithoff. Auch Hildesheims Bürgermeister Ingo Meyer (parteilos) berichtet von großer Unsicherheit unter den Einzelhändlern und Gastbetrieben seiner Stadt.

Landesregierung wartet Gesetzentwurf ab

Die Landesregierung hat das Projekt dagegen nicht abgeschrieben. Man stehe weiter dahinter, hieß es am Freitag. Jetzt gelte es, erst einmal den Gesetzentwurf abzuwarten, sagte Sprecherin Kathrin Riggert. Ob Ausnahmen für Modellkommunen geplant sind, ist demnach noch offen. Laut Landesregierung sollen die ausgewählten Modellkommunen spätestens bis zum 18. April mit ihren Versuchen starten.

Geplante Starttermine der Modellkommunen (Stand: Freitag)

Aurich: Start am 16. oder 17. April

Start am 16. oder 17. April Braunschweig: Start am 15. April, mehr Vorlauf für Betriebe

Start am 15. April, mehr Vorlauf für Betriebe Buxtehude: kein konkreter Starttermin

kein konkreter Starttermin Cuxhaven: aktuelle Beratungen über den Zeitpunkt

aktuelle Beratungen über den Zeitpunkt Einbeck: kein konkreter Zeitpunkt

kein konkreter Zeitpunkt Emden: aktuelle Beratungen über den Zeitpunkt

aktuelle Beratungen über den Zeitpunkt Hann. Münden: 13. oder 14. April

13. oder 14. April Hildesheim: Start frühestens 15. April

Start frühestens 15. April Lüneburg: kein konkreter Zeitpunkt

kein konkreter Zeitpunkt Nienburg/Weser: Start frühestens 15. April

Start frühestens 15. April Norden: Start frühestens 15. April

Start frühestens 15. April Oldenburg: Start frühestens 19. April

Verschobener Starttermin, kurzfristiger Rückzieher

Eigentlich sollte das Projekt bereits am kommenden Montag, 12. April, beginnen. Doch dazu sah sich keine der verbliebenen zwölf Kommunen in der Lage. Gestern verständigten sich einige auf den kommenden Donnerstag, 15. April, als frühestmöglichen Starttermin. Einzelne Modellkommunen könnten auch erst am Freitag oder Sonnabend nachziehen, sagte Arning nach einer Gesprächsrunde mit den beteiligten Kommunen am Freitag. Das Land hatte ursprünglich 14 Kommunen ausgewählt. Am Freitag hatte die Stadt Achim (Landkreis Verden) ihre Teilnahme an dem Modellversuch abgesagt. In einer Stellungnahme führte Achims Bürgermeister Rainer Ditzfeld (parteilos) an, dass die Stadt in der Kürze der Zeit nicht ausreichend Testkapazitäten bereitstellen könne. Diese seien aber Voraussetzung für die Lockerungen in dem Modellversuch. Der schon erteilte Zuschlag für die Samtgemeinde Elbtalaue wurde bereits vom Land zurückgezogen, weil die Samtgemeinde die Anforderungen dann doch nicht erfüllen konnte.

