Mehr Drogenfunde in niedersächsischen Gefängnissen Stand: 29.07.2022 08:03 Uhr Die Zahl der in niedersächsischen Haftanstalten beschlagnahmten Drogen ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Das Justizministerium führt die vermehrten Funde auf häufigere Kontrollen zurück.

772 Mal haben die Gefängnis-Mitarbeitenden im vergangenen Jahr Rauschgift gefunden, im Jahr zuvor waren es knapp 200 weniger, wie das Justizministerium in Hannover mitteilte. Um welche Drogen es sich dabei handelte, werde nicht belastbar erhoben. Erfahrungswerten nach seien dies zum Beispiel Cannabis oder Heroin. Das Ministerium führte die vermehrten Funde auf häufigere sogenannte Haftraum-Revisionen zurück, also auf sehr umfangreiche Kontrollen. Dies sei ein Beleg für das konsequente Vorgehen gegen Betäubungsmittel. In allen Justizvollzugseinrichtungen arbeiteten mittlerweile speziell für Durchsuchungen fortgebildete Bedienstete.

VIDEO: Azubis in der JVA: Gefangene im Transportbus (18.07.2022) (4 Min)

4.500 Menschen derzeit in niedersächsischen Gefängnissen

Gefährliche Gegenstände wie Messer wurden den Angaben zufolge im vergangenen Jahr seltener gefunden. 2020 waren es noch etwa 1.100 Gegenstände, im vergangenen Jahr rund 200 weniger. Dafür wurden deutlich häufiger Handys bei Kontrollen gefunden: 602 waren es im vergangenen Jahr, ein Jahr lag die Zahl noch bei 387. In Niedersachsen gibt es für die Unterbringung von Gefangenen und Sicherungsverwahrten 13 Justizvollzugsanstalten - darunter eine Jugendanstalt. Rund 4.500 Menschen sind hierzulande derzeit inhaftiert - Niedersachsen hat etwa acht Millionen Einwohner.

