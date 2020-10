Meeresspiegel steigen: Deiche sollen deutlich höher werden Stand: 17.10.2020 19:32 Uhr Schreitet der Klimawandel voran, steigen die Meeresspiegel - auch an Niedersachsens Küsten. Langfristig sollen daher die Deiche deutlich höher werden als jetzt.

Bei der Planung von Deichen geht man künftig von einem höheren Wasserstand aus als bislang - aus 50 Zentimetern Sicherheitsreserve für den steigenden Meeresspiegel wird ein Meter. Das geht aus Planungen der Küstenschutzbehörden hervor, die sich dem Zeitraum bis zum Jahr 2120 widmen. Die Erhöhung soll den Küstenregionen ausreichend Schutz bei einem Anstieg des Meeresspiegels auch in Kombination mit Sturmfluten bieten.

Laufende Arbeiten gehen unverändert weiter

Die Grundfläche der Deiche könnte breiter angelegt werden, um sie auf lange Sicht ohne allzu großen Aufwand um einen Meter erhöhen zu können. Deichbauarbeiten, die bereits beantragt sind oder schon laufen, sollen aber nicht angepasst werden, um Verzögerungen zu vermeiden.

Weltklimarat warnt vor Folgen der Eisschmelze

Die Grundlage für die Anpassung der Küstenschutzstrategie ist ein Sonderbericht des Weltklimarats (IPCC) aus dem vergangenen Jahr. Er warnt vor einem starken Anstieg des Meeresspiegels in den kommenden Jahrhunderten im Fall einer beschleunigten Eisschmelze. Der vorhergesagte Anstieg des Meeresspiegels zwischen 60 Zentimetern und 1,10 Meter werde sich elementar auf die Küsten Niedersachsens auswirken, sagte Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) als Reaktion auf den Bericht. In den kommenden Jahrzehnten müssten daher Milliarden in den Küstenschutz investiert werden, so seine Einschätzung.

Lies fordert erneut höhere Investition in Küstenschutz

Nicht zum ersten Mal hat der Umweltminister daher kürzlich mehr Geld für den Schutz der Küsten gefordert. In Zukunft würden jährlich 100 Millionen Euro für den Ausbau und die Instandsetzung der niedersächsischen Deiche notwendig. Schon jetzt fließen pro Jahr rund 63 Millionen Euro in den Schutz der Küsten, rund 70 Prozent davon kommen vom Bund. Für die künftigen Aufgaben reicht das laut Lies jedoch "vorne und hinten nicht".

