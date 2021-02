Max Mutzke wird mit dem Paul-Lincke-Ring 2021 ausgezeichnet Stand: 04.02.2021 19:37 Uhr Der Musiker Max Mutzke erhält den Paul-Lincke-Ring 2021 der Stadt Goslar. Der 39-Jährige sei in vielen Genres zu Hause, seine Stimme dabei unverwechselbar, heißt es in der Begründung der Jury.

Auch Mutzkes Unterstützung von Projekten für Kinder sowie Initiativen für Diversität und Toleranz wurden von der Jury gewürdigt. Wegen der Corona-Pandemie konnte der Preisträger nicht beim traditionellen Neujahrsempfang des Ortsrates Hahnenklee-Bockswiese bekannt gegeben werden. Stattdessen veröffentlichte die Stadtverwaltung ein Online-Video. Geplant ist, dass Mutzke den Ring am 4. Dezember in Hahnenklee in Empfang nehmen wird.

Zwei Empfänge, zwei Preisträger

Damit wird es 2021 zwei Lincke-Ring-Empfänge in Hahnenklee geben. Im vergangenen Jahr erhielt Roland Kaiser den Ring, konnte ihn aber aufgrund der Corona-Pandemie bislang nicht in Empfang nehmen. Der Festakt der Ringverleihung sowie die geplanten Konzerte sind jetzt für den 27. Juni 2021 geplant.

Videos 42 Min DAS! mit Sänger Max Mutzke Seine Stimme - mit ganz viel Soul - ist unverkennbar: Seit fast 20 Jahren ist Mutzke in der deutschen Musikszene unterwegs. (24.01.21) 42 Min

In einer Reihe mit Udo Jürgens und Udo Lindenberg

Der Lincke-Ring wird seit 1955 für besondere Verdienste in der deutschen Unterhaltungsmusik verliehen. Zu den Preisträgern gehören unter anderen Udo Jürgens (1981), Ralf Siegel (1983), Peter Maffay (1995), Udo Lindenberg (2003), Helge Schneider (2016), Wolfgang Niedecken (2017) und Bosse (2019). Paul Lincke gilt als Schöpfer der Berliner Operette ("Berliner Luft"). In Berlin geboren, wurde der Komponist 1946 auf dem Friedhof in Hahnenklee begraben.

