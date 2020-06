Stand: 30.06.2020 06:47 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Masterplan: Bund steckt Milliarden in Schienennetz von Katharina Seiler

Heute stellt das Bundesverkehrsministerium den Masterplan Schienenverkehr vor. Das Projekt soll den Ausbau der Bahn weiter voranzubringen - trotz Corona. Dafür will der Bund seine Investitionen in den kommenden Jahren verdoppeln. Davon könnten auch Strecken in Niedersachsen profitieren.

Hauptbahnhof Hannover soll Großknotenpunkt werden

Der Masterplan Schiene nennt zwölf Großvorhaben in Deutschland, die vorrangig gefördert werden sollen. Dazu gehört in Niedersachsen der Aus- beziehungsweise Neubau der ICE-Strecke Hannover - Bielefeld, sowie das Bahnprojekt Hamburg/Bremen - Hannover, das so genannte AlphaE-Projekt mit Bremen. Außerdem wird der Ausbau der Strecke Uelzen - Halle über Stendal genannt und der Ausbau des Hauptbahnhofs Hannover als Großknotenpunkt. Diese und die anderen Maßnahmen sollten so schnell wie möglich fertiggestellt und in Betrieb genommen werden, heißt es im Masterplan, der NDR 1 Niedersachsen vorliegt.

Ziel: Fahrgastzahlen verdoppeln

Der Bundestag soll die dafür erforderlichen Mittel zur Verfügung stellen. Drei Milliarden Euro pro Jahr mittelfristig und vier Milliarden Euro bis zum Ende des Jahrzehnts, so steht es im Masterplan des Bundesverkehrsministeriums. Ziel der Bahn ist es, die Fahrgastzahlen bis 2030 zu verdoppeln und den Anteil des Güterverkehrs auf der Schiene auf 25 Prozent zu steigern. Das Verkehrsbündnis "Allianz pro Schiene" begrüßt die angekündigten Investitionen. Ein Startschuss für eine umfassende Verkehrswende sei dies jedoch nicht, so das Bündnis.

