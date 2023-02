Maskenpflicht im Nahverkehr in Niedersachsen endet morgen Stand: 01.02.2023 08:53 Uhr Ab morgen müssen Fahrgäste in Niedersachsen und Bremen im Nahverkehr in Bus und Bahn keine Maske mehr tragen. Auch im öffentlichen Fernverkehr wird die Maskenpflicht an diesem Donnerstag aufgehoben.

Sie entfällt beispielsweise bei Reisen mit der Deutschen Bahn. Niedersachsen und Bremen hatten den Schritt, die Maskenpflicht im Nahverkehr Ende Januar auslaufen zu lassen, vor knapp drei Wochen angekündigt. Mit einer einheitlichen Regelung schaffe die Landesregierung klare Orientierung, hatte Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) dazu gesagt. Es sei unbestritten, dass Masken auch weiterhin davor schützen, dass sich Infektionen ausbreiten. Es wäre dann aber eine persönliche Entscheidung. Seit Ende April 2020 war das Tragen einer Maske Pflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln in Niedersachsen. Zuletzt musste dort noch eine OP-Maske getragen werden.

Wegfall der Maskenpflicht auch in anderen Bundesländern

Am Dienstag ist die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr bereits in Baden-Württemberg gefallen. Ohne Maske dürfen ab sofort zudem auch Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs in Nordrhein-Westfalen und Hamburg reisen. Bayern, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein hatten die Regel bereits Ende vergangenen Jahres abgeschafft.

Maskenpflicht in Gesundheitseinrichtungen gilt weiterhin

Die Maskenpflicht in Kliniken, Pflegeheimen, Arztpraxen und anderen Gesundheitseinrichtungen gilt allerdings weiterhin. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) hatte kürzlich die Aufhebung der Regel gefordert. Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi (SPD) hält eine Diskussion darüber allerdings für unangebracht. "Ich würde da ein bisschen zu Gelassenheit raten. Ich würde jetzt nicht anfangen, mich um drei oder vier Wochen wegen der Maskenpflicht zu streiten", sagte er. Das Gesetz laufe ohnehin am 7. April aus. Die Maskenpflicht im Gesundheitswesen ist über das Infektionsschutzgesetz geregelt und damit Bundessache.

Bereits heute ist in Niedersachsen die Isolationspflicht ausgelaufen. Wer sich mit Corona infiziert, muss sich seit diesem Mittwoch nicht mehr häuslich isolieren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 01.02.2023 | 09:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Infektion Coronavirus