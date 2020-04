Stand: 20.04.2020 15:30 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Maskenpflicht: Braunschweig zieht nach

Bislang sind Gesichtsmasken keine Pflicht in Niedersachsen - mit Ausnahme von Wolfsburg: Die Stadt schreibt seit Montag das Tragen von Masken im Hinblick auf die Corona-Krise vor. Und der große Nachbar zieht nach: Auch in Braunschweig soll ab kommendem Sonnabend eine Maskenpflicht gelten, berichtet die "Braunschweiger Zeitung". Die Masken sollen zum Beispiel in Bussen, Bahnen oder Geschäften getragen werden. Doch wie stehen andere niedersächsische Städte zu dem Thema?

Wolfsburg: Maskenpflicht tritt in Kraft 20.04.2020 15:00 Uhr Am Montag hat Wolfsburg als erste Stadt in Niedersachsen die Maskenpflicht eingeführt. Sie gilt in öffentlichen Gebäuden, Bussen und Geschäften. Kinder unter sechs Jahren sind ausgenommen.







In die Bibliothek? Bitte mit Maske!

Viele Kommunen in Niedersachsen reagieren auf Nachfrage zurückhaltend. In Osnabrück etwa raten Landrätin und Oberbürgermeister nach Informationen von NDR 1 Niedersachsen zwar dringend dazu, Masken zu tragen. Sie zur Pflicht zu machen, sei schwierig, sagte ein Stadtsprecher, solange es nicht genug Masken gebe. In den Bibliotheken, die seit Montag wieder geöffnet sind, werde darum gebeten, dass Besucher freiwillig einen Mund-Nase-Schutz tragen. In Lingen verteilt die Stadt zwei Exemplare pro Einwohner - zum Selbskostenpreis von 1,50 Euro pro Stück.

Warten auf einheitliche Regelung

Auch die Region Hannover rät beispielsweise im Nahverkehr zu Masken. Ein Sprecher der Stadt Oldenburg hält dagegen Alleingänge für schwierig. So etwas müsse landesweit einheitlich geregelt werden, hieß es. Ähnlich äußert sich der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund: Wir warten auf einen deutlichen Fingerzeig des Landes, sagte ein Sprecher. Masken seien unumstritten sinnvoll, die Kommunen setzten aber auf den gesunden Menschenverstand.

Maskenpflicht an bischöflichen Schulen

An den bischöflichen Schulen des Bistums Münster im Oldenburger Land gilt ab kommender Woche Mundschutzpflicht für Lehrer und Schüler. Die Vorsichtsmaßnahme gehe über die Vorgaben des niedersächsischen Kultusministeriums hinaus, teilte die Bischöfliche Schulstiftung St. Benedikt am Montag mit. An den neun Schulen des Trägers werden etwa 5.500 Schüler unterrichtet.

