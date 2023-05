Marburger Bund ruft zu Warnstreiks auf: Ärzte legen Arbeit nieder

Stand: 08.05.2023 15:37 Uhr

Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Krankenhäusern streiken: Am Dienstag werden deshalb in einigen Kliniken in Niedersachsen keine Behandlungen durchgeführt. Eine Notfallversorgung soll aber sichergestellt werden.