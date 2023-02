Mann stirbt bei Brand in Mehrfamilienhaus in Wildeshausen Stand: 26.02.2023 13:41 Uhr Bei einem Feuer in einem Wohn- und Geschäftshaus in Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) ist nach Polizeiangaben am Sonntag eine Person gestorben. Die Ursache für den Brand ist unklar.

Man gehe davon aus, dass es sich bei dem Toten um den 51 Jahre alten Bewohner der betroffenen Wohnung handelt, teilte die Polizei mit. Das Feuer war am Vormittag ausgebrochen, Nachbarn hatten Rauch bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Als die Feuerwehr am Brandort eintraf, stand die Wohnung im ersten Stock bereits in Flammen. Im Wohnzimmer fanden Einsatzkräfte die leblose Person. Das Feuer habe zügig gelöscht werden können, sagte der Stadtbrandmeister von Wildeshausen.

Feuer in Wildeshausen: Gebäude unbewohnbar

Das Haus ist den Angaben zufolge vorerst unbewohnbar. Zwölf weitere Bewohner wurden anderweitig untergebracht, sie blieben laut Polizei unverletzt. Was den Brand ausgelöst hat, ist noch unklar. Auch zur Schadenshöhe machten die Beamten noch keine Angaben. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet.

