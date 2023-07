Mann missachtet Stoppschild: Schwerer Unfall bei Göttingen Stand: 27.07.2023 07:23 Uhr Bei einem Unfall im Landkreis Göttingen sind am Mittwochabend zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 56-jähriger Autofahrer hatte laut Polizei ein Stoppschild missachtet.

Demnach war der Mann von Dransfeld in Richtung Adelebsen (beides Landkreis Göttingen) unterwegs. An einer Kreuzung missachtete er das Stoppschild und nahm dadurch einer 54-jährigen Autofahrerin die Vorfahrt. Beide Fahrzeuge kollidierten und schleuderten anschließend über die Fahrbahn. Rettungskräfte brachten den Mann und die Frau in Krankenhäuser.

Landstraßen im Kreis Göttingen nach Unfall gesperrt

An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Totalschaden. Der Unfallort und die Landstraßen waren zwischenzeitlich gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Den gesamten Schaden schätzt die Polizei auf mehr als 30.000 Euro.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 27.07.2023 | 06:30 Uhr