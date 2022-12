Stand: 27.12.2022 15:58 Uhr Mann im Landkreis Osnabrück beim Baumfällen schwer verletzt

Bei Baumfällarbeiten im Wald bei Eggermühlen (Landkreis Osnabrück) ist ein Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 54-Jährige am Dienstag mit Familienangehörigen in dem Waldstück einen Baum gefällt. Als der Baum bereits am Boden lag und weiter bearbeitet wurde, habe sich der Stamm unerwartet gedreht. Dabei wurde laut Polizei ein Bein des 54-Jährigen eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den Mann. Er erlitt mehrere Knochenbrüche und wurde nach Polizeiangaben mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

VIDEO: Mann erleidet mehrere Knochenbrüche durch gefällten Baum (1 Min)

