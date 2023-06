Magen-Darm nun in 49 Kitas und Schulen: Erreger-Suche dauert Stand: 15.06.2023 07:43 Uhr Rund um Göttingen kam es jüngst zu einem Magen-Darm-Ausbruch in Kitas und Schulen. Die Zahl der betroffenen Einrichtungen ist auf 49 gestiegen, die der Personen auf 537. Sie hatten das gleiche Essen aus einer Großküche.

Woran die 473 Kinder und 64 Mitarbeitenden genau erkrankt sind, ist noch immer nicht bekannt. Untersucht werden Lebensmittelproben aus der Göttinger Großküche, die diese Einrichtungen mit Essen beliefert. Im Verdacht stehen tiefgefrorene Früchte in einem Dessert. Da in zwei Stuhlproben von Betroffenen in der Zwischenzeit das Norovirus nachgewiesen wurde, wird auch in den Essensproben besonders nach diesem Erreger geschaut. Die Analyse ist jedoch nach Angaben des Landesamtes für Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz (LAVES) schwierig, weil sich die Viren in den Lebensmitteln nicht vermehren.

Dessert wurde 1.700 Mal ausgeliefert

Erst wenn der Erreger im Essen gefunden wurde, kann gesagt werden, warum die Kinder und Mitarbeitenden krank wurden. 1.700-mal hatte die Großküche das im Verdacht stehende Dessert ausgeliefert. Möglich ist laut Stadt, dass Lebensmittel schon kontaminiert an die Küche geliefert wurden. In der Küche selbst fanden Lebensmittelkontrolleure keine Hygienemängel.

Großküche informierte das Gesundheitsamt

Das verdächtige Dessert sei durch "Detektivarbeit" ermittelt worden, sagte der Geschäftsführer der Großküche, Holger Plöger: "Wir haben geguckt, welche Einrichtungen haben welches Essen bekommen, und daraufhin war der erste Verdacht, dass es an dem Dessert gelegen hat." Plöger selbst hatte die Behörden am Freitag informiert. Er habe ungewöhnlich viele Anrufe aus Kitas und Schulen bekommen, erzählt er dem NDR Niedersachsen. Sie hätten Essen abbestellt, weil viele Kinder aufgrund der Erkrankung nicht in die Schule oder Kita gekommen seien. Danach habe er bei anderen Kunden angerufen, auch da seien Magen-Darm-Fälle aufgetreten, woraufhin er dem Gesundheitsamt Bescheid gegeben habe.

Alle Speisen werden jetzt erhitzt

Der Anbieter liefert weiterhin Essen aus. Bis klar ist, welches Gericht die Infekte ausgelöst hat, werden aktuell allerdings nur Speisen verteilt, "die so heiß erhitzt wurden, dass Krankheitserreger abgetötet sein sollten", so Geschäftsführer Plöger. Von den Erkrankungen betroffen sind nach derzeitigem Stand 49 Einrichtungen - die meisten davon im Landkreis Göttingen, aber auch mindestens eine Schule im Landkreis Northeim. Fast allen Betroffenen geht es nach Angaben einer Stadtsprecherin inzwischen wieder gut.

