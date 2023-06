Magen-Darm nach Dessert-Verzehr? 22 Kitas und Schulen betroffen Stand: 12.06.2023 18:59 Uhr In den Landkreisen Göttingen und Northeim sind Kinder aus 22 Kindertagesstätten und Schulen an einem Magen-Darm-Infekt erkrankt - möglicherweise, weil sie belastete Lebensmittel gegessen haben.

Die Einrichtungen waren mit Essen aus einer Großküche aus dem Landkreis beliefert worden, hieß es in einer Mitteilung der Stadt Göttingen am Montag. Als mögliche Speise, die die Erkrankung bei den Kindern ausgelöst hat, komme ein Dessert in Frage. Von diesem Dessert seien mehr als 1.700 Portionen in 57 Kindertagesstätten und Kinderkrippen sowie in 8 weiterführende Schulen verteilt worden.

Kinder aus 22 Einrichtungen an Magen-Darm-Infekt erkrankt

Nach derzeitigem Stand sind 22 Einrichtungen betroffen - davon 21 im Landkreis Göttingen und eine Schule im Landkreis Northeim. Der Geschäftsführer der Großküche habe am Freitag den Landkreis und die Stadt Göttingen informiert. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lebensmittelüberwachung haben den Angaben der Stadt zufolge unverzüglich den Küchenbetrieb aufgesucht. Dabei hätten sich keine Hinweise auf Hygienemängel ergeben, hieß es. Das Lebensmittelinstitut in Braunschweig untersuche nun die genaue Ursache der Erkrankungen.

Aufruf: Betroffene sollen sich melden

Das Gesundheitsamt der Stadt Göttingen ruft Eltern auf, deren Kinder Symptome zeigen, sich unter der Telefonnummer (0551) 400 48 07 oder per E-Mail an Gesundheitsamt@goettingen.de zu melden.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 13.06.2023 | 08:30 Uhr