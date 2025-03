MPK: Schwieriges Ländertreffen in Zeiten der Regierungsbildung Stand: 11.03.2025 15:39 Uhr Am Mittwoch findet in Berlin die erste Ministerpräsidentenkonferenz nach der Bundestagswahl statt. Wichtige Themen für die norddeutschen Länder: die Sondierungsergebnisse und geplante Sondervermögen. Beschlüsse könnten schwierig werden.

von Katharina Seiler

Auch wenn die Gespräche zur Regierungsbildung derzeit zwischen den Spitzen der Bundesparteien geführt werden, sind die Länder mit betroffen. Und so dürften die Gespräche zur Regierungsbildung auch ohne offiziellen Tagesordnungspunkt Thema beim Treffen der Länderchefinnen und -chefs sein. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig etwa hat für die SPD-Länder mit sondiert. Sie würde sich wünschen, dass sich die Länder auf der Ministerpräsidentenkonferenz hinter die Ergebnisse der Sondierungsgespräche stellen werden. Denn, so sagt sie auf NDR Anfrage, "wir brauchen dringend Investitionen in unsere Wirtschaft, in Verkehrswege, in Bildung und in Krankenhäuser".

Günther drängt auf schnelle Einigung mit Grünen

Auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) dringt auf eine schnelle Einigung mit den Grünen auf Bundesebene, um wieder als Staat handlungsfähig zu werden. Er sieht gute Chancen, da die Positionen aus seiner Sicht gar nicht so weit auseinander liegen. Es müssten Gespräche auf Augenhöhe geführt werden, sagt Günther, der in Schleswig-Holstein in einer schwarz-grünen Koalition regiert.

Länder für mehr Geld aus Sondervermögen

Wozu es vermutlich ebenfalls keinen Beschluss geben wird, was aber nach NDR Informationen Thema auf der MPK werden könnte, ist der Vorschlag der Grünen Finanz- und Wirtschaftsminister, den Anteil der Länder am Sondervermögen von 100 auf 200 Milliarden Euro zu erhöhen. Ein Verschlag, der sowohl vom schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Günther als auch vom niedersächsischen Finanzminister Gerald Heere (Grüne) unterstützt wird. Das Argument: 60 Prozent bis 70 Prozent der staatlichen Investitionen finden auf Ebene der Länder und Kommunen statt. Also sollte auch der Länderanteil am Sondervermögen erhöht werden.