Stand: 23.12.2022 07:02 Uhr Lüneburger Kreistag: Es gibt kein Wasser der Marke "Vio" mehr

Der Lüneburger Kreistag hat entschieden, bei Kreistagssitzungen das Mineralwasser der Marke "Vio" nicht mehr auszuschenken. Seit Jahren zapft der Konzern Coca-Cola dafür Lüneburger Grundwasser. Das sorgt in Lüneburg schon länger für Konflikte. Bürger befürchten, dass der Grundwasserspiegel sinkt. Die Politiker folgen mit ihrer Entscheidung einem Antrag von Arne Bösehans von der Partei "Die Partei". "Ich finde es nicht in Ordnung, dass wir einem Konzern Geld in den Rachen werfen für ein Wasser, das wir auch aus dem Wasserhahn bekommen können", sagte Bösehans dem NDR in Niedersachsen. Lediglich Restbestände sollen noch aufgebraucht werden.

