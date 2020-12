Lüneburg: "Gassenzauber" jetzt ohne Buden und Glühwein Stand: 09.12.2020 19:00 Uhr Die Stadt Lüneburg hat auf das bundesweit ansteigende Infektionsgeschehen reagiert: Der "Gassenzauber" in Lüneburgs Innenstadt wird ohne die 22 Buden fortgesetzt.

"Bis Freitag müssen die Buden abgebaut werden", sagte Lüneburgs Oberbürgermeister Ulrich Mägde am Mittwoch NDR 1 Niedersachsen. Er befürchte, dass sich am kommenden Wochenende wieder zu viele Menschen an den Buden treffen könnten und Abstände nicht einhielten - ähnlich wie am vergangenen Wochenende. Es tue ihm leid, dieses Angebot nicht mehr aufrecht erhalten zu können, aber es sei besser so. "Wir müssen die Lage täglich neu beurteilen, und wenn ich höre und sehe, wie auf Bundesebene und in Nachbarländern immer mehr zurückgefahren wird, möchte ich unser Angebot für Lüneburg nicht länger aufrechterhalten", so Mädge. Zuvor war bereits der freie Verkauf von Glühwein verboten worden, weil der Andrang zu groß geworden war.

Am "Gassenzauber" wird festgehalten

Auch rund um Cafés und Restaurants, die Glühwein zum Mitnehmen angeboten hatten, hatte es in den vergangenen Tagen immer wieder größere Menschenansammlungen gegeben. Auch darauf wollen Stadt und Landkreis reagieren: Der Alkoholausschank und -verzehr soll ebenfalls ab Freitag verboten werden. Der Landkreis arbeitet nach Informationen von NDR 1 Niedersachsen an einer entsprechenden Allgemeinverfügung. Am "Gassenzauber" mit der besonderen Beleuchtung, einem Adventskalender in der Geschäften und finanziellen Anreizen für Fahrradfahrer will die Hansestadt indes festhalten.

