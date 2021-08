Lokführerstreik trifft erneut Bahn-Reisende in Niedersachsen Stand: 12.08.2021 08:02 Uhr Auch am zweiten Tag legt der Ausstand der Lokführer weite Teile des Bahnverkehrs in Niedersachsen lahm. Im Fern- und im Nahverkehr fallen viele Verbindungen aus - mitten in der Ferien- und Reisezeit.

"Der Ersatzfahrplan von gestern gilt unverändert", sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Donnerstagmorgen. Wegen des Streiks der Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL) fährt demnach bis in die Nacht zum Freitag bundesweit nur einer von vier Fernzügen. Bei DB Regio seien etwa 40 Prozent der Züge im Einsatz, allerdings mit starken regionalen Unterschieden. Viele gestrichene Fernverbindungen sind in der Reiseauskunft der Deutschen Bahn angeführt. Das Unternehmen rät Reisenden, für heute geplante Fahrten zu verschieben. Tickets blieben bis Freitag kommender Woche gültig und könnten kostenlos umgebucht werden, hieß es.

GDL freut sich über hohe Streikbeteiligung

Die GDL war unterdessen mit dem Auftakt des Arbeitskampfes zufrieden. "Die Streikbeteiligung ist sehr hoch", sagte ein Sprecher des Bezirks Nord. In Niedersachsen seien am Mittwochmorgen einige Stellwerke nicht besetzt gewesen. Kollegen aus allen Bereichen, etwa Fahrdienstleiter, würden sich ebenfalls beteiligen. "Auch im Güterverkehr sind zahlreiche Züge stehen geblieben", berichtete die GDL Nord. Die Lokführer wollen den Streik im Personenverkehr bis Freitagmorgen um 2 Uhr aufrechterhalten. Die GDL-Mitglieder streiken für höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen. Unter anderem verlangen sie eine Corona-Prämie von 600 Euro und 3,2 Prozent mehr Geld in zwei Stufen.

Weitere Informationen Streik: Was Bahn-Kunden jetzt wissen müssen Bis Freitag wollen Lokführer der GDL den Personenverkehr bestreiken. Wie bekommen Bahn-Kunden Geld für Fahrkarten zurück? (10.08.2021) mehr

S-Bahn-Verkehr in Hannover runtergefahren

Rund um Hannover kommt es zu großen Einschränkungen im S-Bahn-Bereich. Die S3 und die S7 Hannover-Hildesheim beziehungsweise Hannover-Celle fahren gar nicht. Die S4 sowie die S5 zum Flughafen Hannover in Langenhagen verkehrt nur stündlich. S1 und S2 sollen alle zwei Stunden fahren.

Für "Start Unterelbe" gelten Notfallpläne

Im Nordosten Niedersachsens ist das Unternehmen "Start Unterelbe" zwischen Stade und Hamburg betroffen. Dort sollen laut Bahn Notfallpläne greifen. Der Metronom soll zumeist planmäßig fahren, es sei denn, relevante Stellwerke seien von den Streiks betroffen, sagte ein Metronom-Sprecher auf NDR Anfrage. Im Osten und Süden des Landes sollen Regionalbahnen, beispielsweise zwischen Braunschweig und Herzberg sowie Bodenfelde und Northeim im Zwei-Stunden-Takt fahren.

Nordwestbahn und Eurobahn werden nicht bestreikt

Laut Bahn werde versucht, im Regionalverkehr auf der Strecke Osnabrück-Bremen einen Zwei-Stunden-Takt aufrecht zu erhalten. Ein Ersatzverkehr mit Bussen sei wegen fehlender Kapazitäten kurzfristig nicht einzurichten gewesen. Die Nordwestbahn und die Eurobahn weisen daraufhin, dass ihre Züge nicht bestreikt werden. Allerdings können auch hier Fahrten ausfallen.

Weitere Informationen Lokführer streiken weiter: Nur ein Viertel der Züge fährt Der bundesweite Ausstand soll bis Freitag dauern, die meisten Fern- und Regionalzüge sind gestrichen. In Norddeutschland hat das große Auswirkungen. (11.08.2021) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 12.08.2021 | 08:00 Uhr