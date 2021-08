Lokführer-Streik: Zahlreiche Zugausfälle in Niedersachsen Stand: 23.08.2021 07:19 Uhr Die Lokführergewerkschaft GDL bestreikt seit der vergangenen Nacht den Personenverkehr in ganz Deutschland - das wirkt sich auch auf Reisende und Pendler in Niedersachsen aus.

Die Deutsche Bahn versuche ein Grundangebot an Zügen im Nah- und Fernverkehr bereitzustellen, sagte eine Bahn-Sprecherin. "Trotzdem wird es für Fahrgäste heute und morgen zu deutlichen Einschränkungen kommen." Man könne in dieser Situation nicht garantieren, dass alle Reisenden an ihr Ziel kommen, heißt es auf der Homepage der Deutschen Bahn. Das Unternehmen bittet Reisende darum, ihre für heute und morgen geplanten Fernreisen zu verschieben, wenn sie nicht zwingend notwendig seien. Bereits gekaufte Tickets behielten ihre Gültigkeit bis zum 4. September oder könnten kostenfrei storniert werden.

Diese Züge verkehren in Niedersachsen und Bremen

RE 1 (Nordddeich(Mole) - Bremen Hbf – Hannover Hbf): Die Züge verkehren vsl. im Zweistundentakt

RE 9(Osnabrück Hbf – (Bremen Hbf) – Bremerhaven-Lehe): Die Züge verkehren vsl. im Zweistundentakt zwischen Bremen Hbf und Osnabrück. Bitte nutzen Sie auf dem Streckenabschnitt Bremen Hbf und Bremerhaven-Lehe die NordWestBahn (RS2)

RB 44/48 (Braunschweig Hbf - Salzgitter-Lebenstedt): Ein Schienenersatzverkehr ist im Stundentakt eingerichtet

RB 45 (Braunschweig Hbf – Schöppenstedt): Die Züge verkehren vsl. im Zweistundentakt

RB 46 (Braunschweig Hbf – Herzberg (Harz): Die Züge verkehren vsl. im Zweistundentakt

RB 80/81 (Bodenfelde – Northeim(Han)): Ein Schienenersatzverkehr ist im Zweistundentakt eingerichtet / (Northeim(Han) - Nordhausen): Die Züge beider Linien verkehren vsl. im Zweistundentakt kombiniert

RB 82 (Göttingen – Kreiensen – Bad Harzburg): Die Züge verkehren vsl. im Zweistundentakt

RB 86 (Einbeck Mitte – Göttingen): Die Züge verkehren auf diesem Streckenabschnitt planmäßig zwischen Einbeck/Mitte und Einbeck-Salzderhelden, durchgehende Züge von/nach Göttingen fallen aus

RE 5 (Cuxhaven – Hamburg Hbf): Die Züge verkehren vsl. überwiegend im Stundentakt

S1 (Minden – Hannover Hbf – Haste): Die Züge verkehren vsl. im Zweistundentakt

S2 (Nienburg - Hannover - Haste): Die Züge verkehren vsl. im Zweistundentakt

S3 (Hildesheim Hbf - Lehrte - Hannover Hbf): Diese Züge fallen aus. Bitte nutzen Sie zwischen Hannover Hbf und Lehrte die Züge der Westfalenbahn (RE 60/RE 70)

S4 (Bennemühlen – Langenhagen Mitte): Ein Schienenersatzverkehr ist im Zweistundentakt eingerichtet / (Langenhagen Mitte - Hannover Hbf / Hildesheim Hbf): Diese Züge fallen aus. Bitte nutzen Sie zwischen Langenhagen Mitte und Hannover Hbf / Hildesheim Hbf die Züge des Erixx und Metronom

S5 (Hannover Flughafen – Hameln (-Paderborn)): Die Züge verkehren zwischen Hannover Flughafen und Hameln/Bad Pyrmont im Stundentakt. Zwischen Hameln und Paderborn im Dreistundentakt

S7 (Celle – Lehrte): Ein Schienenersatzverkehr ist im Zweistundentakt eingerichtet /(Lehrte - Hannover Hbf): Diese Züge fallen aus. Bitte nutzen Sie zwischen Hannover Hbf und Lehrte die Züge der Westfalenbahn (RE 60/RE 70)

Ersatzverkehr mit Bussen in Arbeit

Neben dem Mindestfahrplanangebot mit Zügen versucht die Bahn den Angaben auf ihrer Internetseite zufolge Reisealternativen mit Bussen anzubieten. Ein Ersatzkonzept werde derzeit erarbeitet. Der Streik der Lokführer soll nach 48 Stunden am Mittwoch um 2 Uhr enden. Nicht betroffen von der Arbeitsniederlegung sind die Privatbahnen wie die Nordwestbahn, der Metronom und der erixx.

GDL geht nicht auf Offerte der Bahn ein

Die Deutsche Bahn hatte am Sonntag die GDL aufgefordert, den Streik im Personenverkehr abzusagen. Das Unternehmen hatte den Lokführern angeboten, über eine von der GDL geforderte Corona-Prämie zu sprechen. GDL-Chef Claus Weselsky bezeichnete die Offerte als Scheinangebot. "Beim vorliegenden Angebot handelt es sich nur um eine weitere Nebelkerze und den erneuten Versuch, die Öffentlichkeit hinters Licht zu führen", teilte Weselsky mit. Die GDL verlangt eine Corona-Prämie von 600 Euro und 3,2 Prozent mehr Geld in zwei Stufen.

