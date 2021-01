Lockdown verlängert: Wie geht's weiter mit den Grundschulen? Stand: 20.01.2021 10:03 Uhr Bund und Länder haben sich am Dienstag auf eine Verlängerung des Lockdowns mit verschärften Maßnahmen geeinigt. Wie es in Niedersachsen mit den Grundschulen weitergeht, entscheidet das Land heute.

Möglich, dass Ministerpräsident Stephan Weil und Kultusminister Grant Hendrik Tonne (beide SPD) im Bezug auf Grundschulen eine Rolle rückwärts vollziehen. In großer Runde hat man sich darauf geeinigt, Kitas und Schulen geschlossen zu halten beziehungsweise den Präsenzunterricht auszusetzen. Weil war vor allem bei den Grundschulen gegen das Homeschooling. Möglich, dass sich das nach dem Bund-Länder-Gipfel nun ändert.

Mehr Homeoffice, keine Ausgangssperre

Mehr als sieben Stunden haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten am Dienstag konferiert und gestritten. Das sind die Ergebnisse: Lockdown bis einschließlich 14. Februar, Homeoffice, wo Homeoffice möglich ist, Pflicht zu medizinischen Masken in Bussen, Bahnen und Zügen und beim Einkaufen. Zudem gelten schärfere Regeln für Gottesdienste, Senioren- und Pflegeheim-Bewohner sollen besser geschützt werden. Was nicht kommt, ist eine bundesweite Ausgangssperre.

Probleme bei Impfstoff-Lieferung

Auf der wöchentlichen Pressekonferenz des niedersächsischen Corona-Krisenstabs am Dienstag hat Claudia Schröder mitgeteilt, dass Niedersachsen in der kommenden Woche keinen Biontech-Impfstoff geliefert bekomme. Für die darauf folgende Woche seien ebenfalls Ausfälle zu erwarten. Grund seien Lieferengpässe aufgrund einer Produktionsumstellung in einem Werk in Belgien. Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) hat am Freitag erbost auf akute Lieferprobleme der Impfstoff-Hersteller reagiert. Die Infrastruktur in Niedersachsen sei "ausgesprochen leistungsfähig", aber schon die ursprünglich für das Bundesland angekündigten rund 60.000 Impfdosen pro Woche seien zu knapp, um alle impfberechtigten Personen zügig impfen zu können. Reimann nannte die Aussicht auf den Impfstoffmangel einen "Schlag ins Kontor".

Mit Menschen ab 80 Jahren geht es weiter

Wie der Krisenstab am Dienstag bekannt gab, sollen die Impf-Einladungen für Personen ab 80, die nicht in einer Pflegeeinrichtung leben, ab dem 18. Januar verschickt werden. Zehn Tage später können die Berechtigten dann telefonisch oder online einen Termin in einem der 50 Impfzentren reservieren. Das gilt auch für alle Personen dieser Altersgruppe, die kein Schreiben erhalten, weil ihre Adresse nicht bekannt ist. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums gehören landesweit rund 800.000 Menschen zur ersten Priorisierungsgruppe. Dazu zählen neben den Menschen ab 80 auch Pflegekräfte und medizinisches Personal.

Mehrzahl der Geschäfte geschlossen

Für viele Niedersachsen bedeuten die geltenden Regeln bereits drastische Einschränkungen. Ein Kernpunkt: Es ist nur noch ein Kontakt pro Haushalt erlaubt, Kitas bieten nur noch eine Notbetreuung an. Die meisten Geschäfte - mit Ausnahme der Läden für den täglichen Bedarf - sind seit dem 16. Dezember geschlossen. Diese Regelung gilt deutschlandweit, um länderübergreifende Wanderungsbewegungen zum Einkaufen zu vermeiden. Darüber hinaus sind Friseure ebenso geschlossen wie Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe. Medizinisch notwendige Behandlungen wie zum Beispiel Physiotherapie bleiben möglich. Für Landkreise mit einem Inzidenzwert über 200 gelten bereits noch weitere Einschränkungen. In Niedersachsen war in diesem Jahr Gifhorn der erste Landkreis, den dies betraf.

