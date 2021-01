Lockdown: Land will nicht alle Verschärfungen mittragen Stand: 18.01.2021 15:00 Uhr Aufgrund der weiterhin angespannten Pandemie-Lage haben Bund und Länder ihre nächste Beratung vorgezogen. Niedersachsen hat vor dem Treffen klargemacht, dass es eine generelle Ausgangssperre ablehnt.

Neuinfektionen, Inzidenzwerte und Todesfälle bleiben zu Beginn der zweiten Januarhälfte auch in Niedersachsen auf einem hohen Niveau. Da die Pandemie bundesweit trotz der verschärften Maßnahmen insgesamt nicht spürbar eingedämmt werden konnte, haben die Vertreterinnen und Vertreter von Bund und Ländern ihren nächsten Beratungstermin vorverlegt. Man ist sich einig: Es muss etwas passieren. Nicht einig ist man sich offenbar bei dem "Was". So will Niedersachsen bestimmten, im Raum stehenden Ideen nicht zustimmen. So werde das Land einer generellen Ausgangssperre nicht zustimmen. Eine FFP2-Maskenpflicht sieht Niedersachsen laut Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) ebenfalls kritisch. Dazu müsste sichergestellt sein, dass alle Menschen kostenlosen Zugang zu den Masken hätten. Auch beim Thema Schulen positionierte sich der Regierungschef. Weitere Einschränkungen an Schulen - etwa Distanz- statt Wechselunterricht an Grundschulen - hält er indes nicht für nötig. Weil sprach sich aber dafür aus, die Arbeit im Homeoffice verpflichtend zu regeln

Videos 4 Min Reimann zum Impfen: "Wir sehen wenig Nebenwirkungen" Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) beantwortet im Studiogespräch Fragen rund ums Thema 'Impfen'. (15.01.2020) 4 Min

Unternehmerverbände warnen

Vor dem Treffen am Dienstag hatte sich Weil dagegen ausgesprochen, eine Fortdauer von Beschränkungen nun bereits bis Ostern zu beschließen. "Wenn die Inzidenzen heruntergehen, muss man darauf reagieren mit entsprechenden Lockerungen", sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen am Freitag in Hannover. Unterdessen haben Unternehmerverbände in Niedersachsen bereits vor einer weiteren Verschärfung der Corona-Maßnahmen gewarnt. Dies könne etliche Existenzen gefährden und deutsche Unternehmen könnten Lieferverträge verlieren, hieß es.

Probleme bei Impfstoff-Lieferung

Wichtiges Werkzeug bei der Eindämmung des Virus ist das Impfen. Doch dies läuft bislang holperig an. Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) hat am Freitag erbost auf akute Lieferprobleme der Impfstoff-Hersteller reagiert. Die Infrastruktur in Niedersachsen sei "ausgesprochen leistungsfähig", aber schon die ursprünglich für das Bundesland angekündigten rund 60.000 Impfdosen pro Woche seien zu knapp, um alle impfberechtigten Personen zügig impfen zu können. Reimann nannte die Aussicht auf den Impfstoffmangel einen "Schlag ins Kontor".

Mit Menschen ab 80 Jahren geht es weiter

Wie der Krisenstab am Dienstag bekannt gab, sollen die Impf-Einladungen für Personen ab 80, die nicht in einer Pflegeeinrichtung leben, ab dem 18. Januar verschickt werden. Zehn Tage später können die Berechtigten dann telefonisch oder online einen Termin in einem der 50 Impfzentren reservieren. Das gilt auch für alle Personen dieser Altersgruppe, die kein Schreiben erhalten, weil ihre Adresse nicht bekannt ist. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums gehören landesweit rund 800.000 Menschen zur ersten Priorisierungsgruppe. Dazu zählen neben den Menschen ab 80 auch Pflegekräfte und medizinisches Personal.

Videos 2 Min Weil: "Wir müssen sehr vorsichtig sein" Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) erklärt, warum aus seiner Sicht der Lockdown verlängert und verschärft werden muss. 2 Min

Mehrzahl der Geschäfte geschlossen

Für viele Niedersachsen bedeuten die geltenden Regeln bereits drastische Einschränkungen. Ein Kernpunkt: Es ist nur noch ein Kontakt pro Haushalt erlaubt, Kitas bieten nur noch eine Notbetreuung an. Die meisten Geschäfte - mit Ausnahme der Läden für den täglichen Bedarf - sind seit dem 16. Dezember geschlossen. Diese Regelung gilt deutschlandweit, um länderübergreifende Wanderungsbewegungen zum Einkaufen zu vermeiden. Darüber hinaus sind Friseure ebenso geschlossen wie Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe. Medizinisch notwendige Behandlungen wie zum Beispiel Physiotherapie bleiben möglich. Für Landkreise mit einem Inzidenzwert über 200 gelten bereits noch weitere Einschränkungen. In Niedersachsen war in diesem Jahr Gifhorn der erste Landkreis, den dies betraf.

Corona-Hotline in Niedersachsen

Wer glaubt, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, sollte den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Rufnummer 116 117 oder seinen Hausarzt kontaktieren. Der Arzt klärt dann am Telefon, ob es sich um einen Verdachtsfall handelt und trifft geeignete Maßnahmen. Wird eine Infektion nachgewiesen, muss der Patient in häusliche Quarantäne. Kontaktpersonen der erkrankten Person werden bei engem Kontakt ebenfalls zehn Tage zu Hause isoliert. Die wichtigsten Schutzmaßnahmen bleiben: regelmäßig Hände waschen und nicht in die Hand husten oder niesen.

