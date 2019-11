Stand: 14.11.2019 06:41 Uhr

Lkw-Maut: Knapp eine Million für Niedersachsen

Die niedersächsischen Kommunen haben von Juli 2018 bis Juli 2019 insgesamt 917.000 Euro von den Einnahmen aus der Lkw-Maut auf Bundesstraßen bekommen. Das geht aus der Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine Anfrage des Haushaltspolitikers Sven-Christian Kindler (Grüne) hervor, die NDR 1 Niedersachsen vorliegt. Seit Juli 2018 müssen Lkw auch auf Bundesstraßen Maut bezahlen. Wofür die Kommunen das Geld ausgeben, ist ihnen freigestellt. Kindler fordert, dass diese zusätzlichen Mittel gezielt für die Verkehrswende eingesetzt werden sollten.

Videos 01:16 NDR//Aktuell Lkw-Maut auch auf allen Bundesstraßen NDR//Aktuell Seit dem 1. Juli gilt für Lkw über 7,5 Tonnen auf allen Bundesstraßen die Mautpflicht. Die Speditionen klagen über den Mehraufwand durch die neue Regelung. Video (01:16 min)

Osnabrück bekommt am meisten

In Niedersachsen profitieren insgesamt neun Kommunen von den Mauteinnahmen: Braunschweig, Celle, Göttingen, Hannover, Hildesheim, Oldenburg, Osnabrück, Salzgitter und Wolfsburg. Sie erhalten einen Anteil aus der Lkw-Maut, weil sie eine entsprechende Größe haben, sie für bestimmte Bundesstraßen zuständig sind oder von Bundesstraßen durchquert werden. Die höchsten Einnahmen verzeichnet Osnabrück mit fast 174.000 Euro. Es folgen Göttingen, Oldenburg und Hildesheim, die ebenfalls mehr als 100.000 Euro ausgeschüttet bekommen haben. Am wenigsten (46.000 Euro) wurde an die Stadt Wolfsburg überwiesen.

