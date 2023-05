Lkw-Fahrer verliert Kontrolle: Polizistin springt in Führerhaus Stand: 17.05.2023 15:24 Uhr In Wolfsburg ist am Mittwoch ein Lkw-Fahrer während der Fahrt kollabiert, sein Fahrzeug rollte unkontrolliert weiter und verursachte mehrere Unfälle. Eine Polizistin konnte Schlimmeres verhindern.

Der 29-jährige Mann war mit seinem Sattelzug in Richtung Wolfsburg gefahren, als er laut Polizei aus bislang ungeklärter Ursache das Bewusstsein verlor und somit keine Kontrolle mehr über sein Fahrzeug hatte. In der Folge touchierte er den Angaben zufolge drei Autos, die vor einer Ampel standen, und schob diese zur Seite. Der Lkw des 29-Jährigen rollte laut Polizei immer weiter - bis er schließlich in einen Kreuzungsbereich kam, wo ein Funkstreifenwagen der Polizei vor der Ampel wartete. Eine 29-jährige Polizistin erkannte die Situation, sprang aus dem Streifenwagen und brachte den Lkw zum Stehen.

Der Polizistin gelang es den Angaben zufolge, die Beifahrertür des Lkw zu öffnen, in den Innenraum des Fahrzeuges zu gelangen und dort die unkontrollierte Fahrt des Lkw zu stoppen. Da der 29-jährige Fahrer laut Polizei nicht ansprechbar war, versorgte ihn die 28-jährige Beamtin bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Der Mann musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Da laut Polizei unklar war, ob es sich um einen medizinischen Notfall handelte oder ob der 29-Jährige durch Betäubungsmittel oder Alkohol beeinflusst war, wurde in der Klinik eine Blutprobe entnommen.

