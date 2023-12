Liveticker zum Hochwasser in Niedersachsen: Lage verschärft sich Stand: 24.12.2023 10:53 Uhr Nach Dauerregen hat sich die Hochwasser-Lage in Teilen Niedersachsens verschärft. NDR.de hält Sie hier im Liveblog über die Entwicklungen im Land auf dem Laufenden.

Eine Vielzahl der Flüsse im Land führt Hochwasser. Besonders angespannt ist die Lage etwa in Rodenberg (Landkreis Schaumburg), in Sarstedt (Landkreis Hildesheim) und Hann. Münden (Landkreis Göttingen). Unter anderem an den Flüssen Weser, Leine, Fuhse, Aller, Schunter und Oker haben die Pegel die zweithöchste Meldestufe 3 erreicht.

Kommunen rüsten sich für Hochwasser

Rodenberg gibt Akutwarnung für Innenstadt aus

Nach Angaben der Stadt Rodenberg fließt das Hochwasser über das Wehr. Die Stadt an der Aue hat in der Nacht zu Sonntag die Menschen dazu aufgerufen, Wertsachen aus ihren Kellern zu räumen. Sie sollten Eimer bereithalten und sich nach Möglichkeit im ersten Stock ihrer Häuser aufhalten. Sirenen heulten in der Nacht, um die Einwohner zu warnen. Die Feuerwehr sichert vorsorglich Trafostationen.

An vielen Flüssen und Bächen Warnstufe 3 erreicht

Durch anhaltenden Regen führen Flüsse und Bäche immer mehr Wasser. Nach Angaben des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz (NLWKN) haben am frühen Morgen 26 Pegel die dritte Warnstufe erreicht. Dies gilt unter anderem für Weser, Aller, Leine und Oker. Ab Stufe drei ist die Überschwemmung von Grundstücken und größeren Flächen sowie von Straßen und Kellern möglich.

Großeinsatz im Schwimmbad in Rotenburg (Wümme)

Rund vier Stunden ist die Feuerwehr am Samstagabend bei einem Einsatz in einem Schwimmbad in Rotenburg (Wümme) beschäftigt. Aufgrund einer Baustelle waren die Becken leer. Das Grundwasser drückte laut Feuerwehr von unten so stark gegen die leeren Becken, dass diese drohten, beschädigt zu werden. Um dies zu vermeiden, füllten die Einsatzkräfte die Becken mit knapp einer Million Liter Wasser aus der Wümme.

Wolfenbüttel: Mehr als 100 Meter langer mobiler Deich

In Lehrte in der Region Hannover pumpt die Feuerwehr am Samstag Wasser aus Entwässerungsgräben. Keller liefen voll. In Wolfenbüttel stellen Feuerwehrleute einen mehr als 100 Meter langen mobilen Deich auf, um Wohnhäuser und ein Seniorenheim zu schützen. In Ostfriesland und im Ammerland werden Flüsse abgeleitet, Ausweichflächen laufen voll.

