Liveticker zum Hochwasser in Niedersachsen: Kein Regen, hohes Grundwasser Stand: 09.01.2024 09:22 Uhr Trockenes Wetter sorgt für etwas Entspannung in Niedersachsens Hochwasser-Gebieten. Viele Pegelstände fallen - das drückt jedoch auf die Grundwasserstände. Die Entwicklungen zum Hochwasser lesen Sie hier im Liveticker.

Das Wichtigste im Überblick:

Die Polizei warnt: Bitte treffen Sie Vorkehrungen und sichern Sie tiefergelegene Räume. Halten Sie Abstand zu Fließgewässern, Deichen und nahe gelegenen Wegen.

Grundwasser steht an vielen Orten im Land sehr hoch

Die sinkenden Pegelstände in Niedersachsens Flüssen treiben vielerorts die Grundwasserstände in die Höhe. An den meisten Messpunkten ordnet der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) die Werte derzeit als "sehr hoch" beziehungsweise "Höchstwert überschritten" ein.

Stadt Braunschweig bietet Sperrmüll-Abholung an

Private Haushalte und Kleingartenvereine in Braunschweig, die vom Hochwasser betroffen sind, können ihren Sperrmüll kostenlos abholen lassen. Die Stadtverwaltung wolle damit diejenigen unterstützen, die unbrauchbar gewordene Einrichtungsgegenstände entsorgen müssen, heißt es in einer Mitteilung. Nach Absprache sind demnach für Gartenbesitzer und Vereine auch kostenlos Container erhältlich. Außerdem werde versucht, Privathaushalte bei Terminen zum kurzfristigen, kostenfreien Abholen von Sperrmüll vorgezogen zu bearbeiten.

Hoch "Hannelore" sorgt für trockenes Winterwetter

Angesichts von Minusgraden und Temperaturen, die allenfalls knapp über den Gefrierpunkt reichen, bleibt es heute in ganz Niedersachsen trocken. Hoch "Hannelore" sorgt für weitgehend sonniges Wetter - gelegentlich gibt es wolkige Phasen, aber keinen Regen.

Liveticker am Dienstag startet - Guten Morgen!

Wir halten Sie weiterhin mit diesem Liveticker auf dem aktuellen Stand zum Hochwasser in Niedersachsen. Hier geht's zum Blog vom Vortag.

