Liveticker zum Hochwasser in Niedersachsen: Auswirkungen auf Schulstart Stand: 08.01.2024 06:49 Uhr In einigen Region Niedersachsens bleibt die Hochwasserlage angespannt. Das wirkt sich auch auf den heutigen Schulbeginn aus. Alle aktuellen Entwicklungen zum Hochwasser im Liveticker.

Die Polizei warnt: Bitte treffen Sie Vorkehrungen und sichern Sie tiefergelegene Räume. Halten Sie Abstand zu Fließgewässern.

Schule startet - auch in Hochwassergebieten

Das Hochwasser wirkt sich auch auf den heutigen Schulstart aus: Der Landkreis Verden und der Heidekreis haben angekündigt, dass betroffene Kinder von der Präsenzpflicht im Unterricht befreit sind. Grund ist der Schulweg - viele Straßen sind dort noch wegen Hochwassers gesperrt. Das gilt auch für die Landkreise Celle, Oldenburg, Emsland, Osterholz, Heidekreis sowie die Stadt Oldenburg. Zum Teil wird auch dort Distanzunterricht angeboten, Schüler und Eltern müssen das aber mit der jeweiligen Schule abklären. Auch der Schülertransport in einigen Hochwassergebieten ist eingeschränkt. Haltestellen und Routen ändern sich, Linien sind gestrichen.

Hunte, Hase, Wümme, Aller: Lage bleibt angespannt

Die Hochwassersituation bleibt in vielen Regionen Niedersachsens weiterhin angespannt. Zwar sind viele Pegelstände in Niedersachsen über das Wochenende zurückgegangen. Aber vor allem an Hunte, Hase, Wümme und Aller ist der Druck auf die Deiche weiterhin hoch. Mindestens bis in die zweite Wochenhälfte soll die Lage dort noch kritisch bleiben, hieß es.

