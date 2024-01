Liveticker zu Bauernprotesten: Landwirte sammeln sich am Landtag Stand: 11.01.2024 11:30 Uhr Schwerpunkt der niedersächsischen Bauernproteste gegen den Abbau der Agrarsubventionen ist heute Hannover. Die Kundgebung am Landtag wurde auf 12 Uhr verschoben. Die Entwicklungen im Liveticker.

Das Wichtigste im Überblick:

Landwirte sammeln sich am Landtag in Hannover

Hannover ist mittlerweile voll mit Traktoren, bis zu 3.000 erwartet die Polizei. In Kolonnen fuhren sie ins Zentrum. Noch immer stockt der Verkehr auf der B6 und B65. In der Stadt parken die Bauern ihre Traktoren entlang großer Straßen und auf dem Schützenplatz. Immer mehr Landwirte sammeln sich am Landtag. Die dortige Kundgebung wurde auf 12 Uhr verschoben, weil Bauern ihre Trecker teilweise weit vom Landtag weg parken mussten und sich zu Fuß auf den Weg in die Innenstadt machen. Redner auf der Kundgebung ist unter anderem Christian Dürr, Fraktionsvorsitzender der FDP im Bundestag. Dürr lud gemeinsam mit den anderen Ampel-Fraktionsspitzen die Bauernverbände am Montag zu einem Gespräch über Perspektiven in der Landwirtschaft ein.

Landwirtschaftsverbände zu Gesprächen eingeladen

Die Vorsitzenden der Ampel-Fraktionen im Bundestag haben die Spitzen der Landwirtschaftsverbände kommenden Montag zu einem Gespräch eingeladen. Dabei soll es um wirtschaftliche Perspektiven für landwirtschaftliche Betriebe gehen. An dem Tag ist erneut eine Großdemonstration in Berlin geplant - der Höhepunkt der aktuell laufenden Aktionswoche gegen den geplanten Abbau der Agrarsubventionen.

Polizei rechnet mit bis zu 3.000 Treckern in Hannover

Die Kundgebung in Hannover soll gegen 11.30 Uhr beginnen. Bereits jetzt sind viele Landwirte mit ihren Traktoren in der Stadt angekommen. Entlang des Maschsees beispielsweise steht eine lange Schlange. Die Polizei korrigierte ihre Schätzung - und rechnet aktuell mit bis zu 3.000 Traktoren, die heute in der Stadt unterwegs sind. Voll ist es aktuell auf der B6: Viele Trecker aus Nienburg, Verden und Diepholz sind unterwegs zum Sammelpunkt Garbsen. Mehr als 1.000 Trecker wollen sich von dort auf den Weg zum Landtag machen.

Landwirte und Fischer demonstrieren gemeinsam

Bauern und Fischer stehen Schulter an Schulter und protestieren in Norden (Landkreis Aurich) gemeinsam. Den Fischern waren rund 700 Millionen Euro zugesagt worden - Geld, das jetzt für den Agrardiesel gebraucht wird. Und dennoch: "Wir sind nicht die Bauernopfer. Wir halten weiterhin mit den Bauern zusammen und ziehen an einem Strang", sagte Fischer Rolf Groenewold.

VIDEO: Landwirte und Fischer protestieren gemeinsam (10.01.2024) (1 Min)

Verkehr stockt auf B6 und B65 Richtung Hannover

In der Innenstadt von Hannover sind die ersten Landwirte mit ihren Treckern angekommen. Am Morgen waren nach Angaben der Polizei 120 Schlepper auf der B3 nach Hannover unterwegs. Sie waren von der Bundesstraße abgefahren, um sich einem anderen Konvoi in Altwarmbüchen anzuschließen. Aktuell stockt es auf der B6 zwischen Neustadt-Otternhagen und Berenbostel auf dem Weg in die Landeshauptstadt. Das ist auch auf der B65 der Fall - zwischen Nordgoltern und Ronnenberg sowie zwischen Ahlten/Höver und Brabeckstraße. Die Polizei rechnet heute mit bis zu tausend Traktoren in Hannover.

Bauernprotest auch in Hamburg geplant

Im Landkreis Northeim haben sich bereits gegen 4 Uhr früh Landwirte versammelt, um gemeinsam nach Hannover zu fahren. Ein Tross mit rund 80 Treckern fuhr etwa mit Tempo 30 über Land zum Treffpunkt nach Gehrden (Region Hannover). Unterwegs schlossen sich weitere Landwirte mit ihren Zugmaschinen an. Der Konvoi war etwa drei bis vier Kilometer lang. Die Stimmung unter den Landwirten war gut und zuversichtlich. Nicht nur in Hannover, auch in Hamburg wird heute wieder demonstriert. Aus Buxtehude-Neukloster (Landkreis Stade) waren 250 Trecker für eine Fahrt nach Hamburg angemeldet.

Wo sich die Bauern für die Sternfahrt treffen wollen:

Bauern wollen das Gespräch auf Wochenmarkt suchen

Landwirte wollen sich am Nachmittag in Glandorf (Landkreis Osnabrück) mit ihren Traktoren versammeln. Sie wollen dort auf einem großen Kreisverkehr und den umliegenden Bundesstraßen 51 und 475 parken, wie das Landvolk Osnabrück mitteilte. Rund 30 Kilometer weiter, in Belm (Landkreis Osnabrück), wollen Bauern auf einem Einkaufs- und Wochenmarkt mit Verbrauchern ins Gespräch kommen.

Galgen, an denen eine Ampel aufgehängt wird oder rot, gelb und grün gefärbte Strohballen, die zerhäckselt werden: Die Stimmung brodelt unter den Landwirten. Es gibt immer wieder rechte Parolen - aber andere Bauern wehren sich gegen Extremismus.

Bundesstraße in Wittmund teilweise gesperrt

In Wittmund blockieren rund 15 Landwirte mit ihren Traktoren einen Kreisverkehr auf der B461. Die Polizei rechnet damit, dass es im Laufe des Tages noch mehr werden können: Nach Informationen der Organisatoren seien rund 200 landwirtschaftliche Fahrzeugen für die Protestaktionen angemeldet, so die Polizei. Die Bundesstraße sei deshalb teilweise gesperrt.

Schriftstellerin Karen Duve kritisiert Bauernproteste

Für die Schriftstellerin Karen Duve haben die Themen Stadt und Land nicht nur biografisch immer eine besondere Rolle gespielt, sondern auch literarisch. Im Gespräch kritisiert sie die Art und Weise der aktuellen Bauernproteste.

Bauern blockieren im Ammerland Autobahn-Auffahrten

In Westerstede im Ammerland haben rund 60 Landwirte die Auffahrten zur A28 blockiert. Bauern stehen auch rund um einen Kreisel auf der B461. In Papenburg (Landkreis Emsland) blockieren Trecker die Zufahrt zur Meyer-Werft. Und bei Hemmoor (Landkreis Cuxhaven) sorgen rund 20 Trecker ebenfalls für Verkehrsprobleme.

Landwirte aus dem Heidekreis wollen auch nach Hannover

Auch im Heidekeis gibt es drei Startpunkte für Schlepperkonvois nach Hannover. Bereits um 6 Uhr fuhren Bauern in Kirchboitzen und Dorfmark los, um 7.30 Uhr wollen Landwirte in Norddrebber starten. Konvois soll es laut Bauernverband Nordostniedersachsen auch in den Landkreisen Uelzen, Lüneburg und Lüchow-Dannenberg geben - allerdings eher spontan, hieß es. Bauern würden sich dafür in Chat-Gruppen organisieren. Die Polizei Lüneburg rechnet auch mit unangemeldeten Protestaktionen.

Bauernproteste: Kundgebung in Hannover soll am Mittag starten

Das Landvolk Niedersachsen hat zahlreiche Sternfahrten nach Hannover angekündigt. Die Polizei rechnet mit Hunderten Fahrzeugen. Zwischen 8.30 Uhr und 9 Uhr sollen sich die Trecker-Konvois in Sehnde, Garbsen, in der Wedemark und in Gehrden (alles Region Hannover) bilden. Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer müssen sich auf größere Einschränkungen im Straßenverkehr einstellen. Betroffen sind unter anderem die B6, die B65 und die L190. Gegen 11.30 Uhr ist eine große Kundgebung auf dem Platz der Göttinger Sieben vor dem Niedersächsischen Landtag geplant. Auch Politikerinnen und Politiker aus dem Bundestag wurden eingeladen, darunter der Vorsitzende der FDP-Fraktion Christian Dürr, der stellvertretende SPD-Vorsitzende Matthias Miersch sowie Grünen-Politikerin Swantje Michaelsen.

Liveticker am Donnerstag startet - Einen schönen guten Morgen!

Auch heute gehen die Bauernproteste weiter. Wir halten Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden. Schwerpunkt dürfte heute Hannover sein. Landwirte planen eine Sternfahrt in die Stadt mit anschließender Kundgebung.

