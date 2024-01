Liveticker: Demonstrant bei Bauernprotesten angefahren und schwer verletzt Stand: 08.01.2024 15:53 Uhr In Niedersachsen protestieren Landwirte heute mit Blockaden und Kundgebungen gegen Kürzungen von Agrarsubventionen. In Friesoythe wurde ein Demonstrant schwer verletzt. Alle Entwicklungen zu den Bauernprotesten lesen Sie hier im Liveticker.

Das Wichtigste im Überblick:

Unterrichtsausfälle wegen Protesten

In Niedersachsen haben sich die Blockaden der Landwirte auch auf den Schulunterricht ausgewirkt. Im Landkreis Friesland fiel nach offiziellen Angaben der Unterricht an allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen aus. In Bad Münder (Landkreis Hameln-Pyrmont) unterrichteten Lehrkräfte einer Gesamtschule per Videokonferenz.

Große Beteiligung bei Bauernprotesten in Braunschweig

VIDEO: Braunschweig: Bauernprotest auf dem Schlossplatz (1 Min)

Mehr als 2.000 Fahrzeuge bei Aktionen in Oldenburg

In Oldenburg haben sich laut Polizei am Montag rund 2.800 Fahrzeuge an Blockadeaktionen beteiligt. Außerdem hat es 67 Treckerkonvois mit rund 2.400 Fahrzeugen gegeben, hieß es.

Bauernproteste behindern Verkehr in Niedersachsen

VIDEO: Bauernproteste sorgen für Verkehrsstörungen (5 Min)

Durch die Bauernproteste ist in Emden der Verkehr in großen Teilen zum Erliegen gekommen. Auch das Produktionswerk von Volkswagen war von den Straßenblockaden betroffen. "Die Produktion steht heute", sagte eine VW-Sprecherin. Die Wege seien komplett versperrt gewesen, viele Beschäftigte konnten daher nicht zur Arbeit kommen. Am Dienstag soll die Produktion wieder aufgenommen werden.

Proteste sorgen für langen Stau auf der A2 bei Lauenau

VIDEO: Bauernproteste: Langer Stau auf der A2 bei Lauenau (1 Min)

Verkehrsteilnehmer müssen mit Einschränkungen rechnen

Viele Autofahrerinnen und Autofahrer in Niedersachsen sind durch die derzeitigen Bauernproteste von Beeinträchtigungen im Straßenverkehr betroffen. Auch in Hannover müssen Verkehrsteilnehmende mehr Zeit einplanen.

AUDIO: Bauernproteste behindern Autofahrer in Niedersachsen (1 Min) Bauernproteste behindern Autofahrer in Niedersachsen (1 Min)

Hunderte Bauern versammeln sich vor Rathaus in Osnabrück

Vor dem Rathaus in Osnabrück haben sich laut Polizei mindestens 800 Trecker zu einer Kundgebung versammelt. Anschließend fuhren sie über den Wallring und bremsten den Verkehr immer wieder aus. An den Auffahrten zur A1 und A33 gab es Blockaden, die von der Polizei aufgelöst wurden. Die Beteiligten verhielten sich Polizeiangaben zufolge kooperativ.

Was halten Sie von den Bauernprotesten in Niedersachsen?

Die Landwirte behindern derzeit vielerorts mit Treckern und Schleppern den Verkehr in Niedersachsen. Bei Instagram hat der NDR eine Umfrage gestartet, wie die Proteste bei der Bevölkerung ankommen.

Dürfen Bauern mit ihren Treckern den Verkehr lahmlegen?

Laut Grundgesetz haben alle Bürgerinnen und Bürger in Deutschland das Recht, sich für Demonstrationen zu versammeln. Dennoch müssen die Landwirte bei den derzeitigen Protesten einiges beachten, sagt SWR-Reporter Kolja Schwartz.

AUDIO: Wie ist die Rechtslage für die Bauernproteste? (4 Min) Wie ist die Rechtslage für die Bauernproteste? (4 Min)

Demonstrant von Auto erfasst und schwer verletzt - Polizei geht von Vorsatz aus

Bei den Bauernprotesten ist ein Teilnehmer von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei auf dem Kurznachrichtendienst X schrieb, hatte ein 45-Jähriger mit seinem Auto bei Friesoythe (Landkreis Cloppenburg) eine Blockade umfahren. Anschließend soll der Autofahrer geflüchtet sein - konnte aber wenig später von der Polizei gefasst werden. Ersten Erkenntnissen zufolge deute vieles darauf hin, dass der Autofahrer den Mann vorsätzlich angefahren hat, erklärte ein Polizeisprecher. Der Demonstrant kam mit einem Hubschrauber in eine Klinik. Gegen den 45-jährigen Autofahrer wird nun wegen versuchter Tötung ermittelt.

Emden gilt als einer der Schwerpunkte der Bauernproteste

Hunderte Trecker, Lkw und Autos legen aktuell die Innenstadt von Emden lahm. Viele Schulen schickten Kinder und Jugendliche nach der zweiten Stunde nach Hause, weil Schulbusse nicht mehr fahren konnten. Kritik gibt es seitens der SPD, die die Demo ursprünglich verbieten lassen wollte. Der Protest werde von rechts unterwandert, hieß es im Vorfeld auch von Gewerkschaften. AfD-Abgeordnete sollten eigentlich auf der Kundgebung sprechen, wurden aber von den Organisatoren mittlerweile wieder ausgeladen. Die Polizei geht Hinweisen nach, dass am Nachmittag eine Gegendemonstration unter dem Motto "Demokratie gemeinsam schützen. Jetzt!" geplant sei. Laut Polizei ist bislang eine derartige Veranstaltung aber nicht angemeldet. Zuerst hatte die Nordwest-Zeitung (NWZ) über die Gegendemo berichtet.

Handwerker schließt sich Bauernprotest an

Die Aktionen der Landwirte lösen unterschiedliche Reaktionen aus. Jörg Kruse ist Handwerker aus Delmenhorst und hat sich den Protesten angeschlossen. Er spricht von "ähnlichen Problemen" in seiner Branche.

VIDEO: Handwerker: "Problem ist dieser absolute Bürokratiewahnsinn" (1 Min)

Mehrere Hundert Trecker in Northeim

In Northeim haben sich laut Landvolk Northeim-Osterode Hunderte Landwirte mit rund 800 Treckern und Schleppern eingefunden. Eigentlicher Treffpunkt war der Schützenplatz, der nicht ausgereicht habe. Anschließend startete ein kilometerlanger Korso durch die Innenstadt.

Kommentar zu Bauernprotesten: Wut löst keine Probleme

Einzelne Protestaktionen der Landwirte haben bereits für Kritik gesorgt - etwa die Belagerung des Privathauses von Niedersachsens Agrarministerin Miriam Staudte (Grüne) im vergangenen Jahr oder eine Blockadeaktion vor wenigen Tagen, die sich gegen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) richtete. Wenn Politik mit der Mistgabel oder dem Bleifuß durchgesetzt werde, sei dies eine Gefahr für die Demokratie, meint ARD-Korrespondentin Barbara Kostolnik.

AUDIO: Kommentar zu Bauernprotesten: Wut hat noch nie Probleme gelöst (2 Min) Kommentar zu Bauernprotesten: Wut hat noch nie Probleme gelöst (2 Min)

Traktor blockiert in Bremen Streifenwagen

Ein Landwirt hat auf der A27 in Bremen mit einem Traktor kurzzeitig einen Streifenwagen blockiert. Wie die Polizei mitteilte, befand sich der Polizeiwagen auf dem Weg zu einem Einsatz. Der Landwirt wurde angezeigt.

Appell der Polizeigewerkschaft

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Niedersachsen hat die Landwirte aufgerufen, sich bei ihren Protesten an die Vorgaben der Behörden zu halten. Weisungen von Polizei und Ordnungsbehörden sollten beachtet - und insbesondere Rettungswege freigehalten werden.

Protest auf A1 aufgelöst

Die A1 auf Höhe der Anschlussstelle Vechta in Richtung Hamburg ist wieder frei. Dort hatten rund 100 Traktoren alle drei Fahrstreifen blockiert. Dadurch seien gefährliche Verkehrssituationen entstanden, so die Polizei, die die Versammlung auflöste. Entsprechende Strafverfahren seien eingeleitet worden, hieß es.

Auffahrten zur A2 sind blockiert

Die Auffahrten zur A2 ab Lauenau (Landkreis Schaumburg) in Richtung Dortmund sind bis Veltheim blockiert. Dadurch staut sich der Verkehr auf der Autobahn in beide Richtungen - zwischen Veltheim und Rehren auf rund 8 Kilometern, zwischen Lauenau und Bad Eilsen gibt es rund 12 Kilometer Stau.

Auch in Hannover sind Straßen blockiert

VIDEO: Bauernproteste: Vahrenwalder Straße Höhe A2 dicht (1 Min)

Warum die Bauern protestieren

Die Bauern wehren sich gegen geplante Kürzungen von Subventionen in der Landwirtschaft. Ihnen geht es um den Erhalt des sogenannten Agrardiesels - sprich um eine teilweise Rückerstattung der Mineralölsteuer. Einen Teil ihrer Sparpläne hat die Bundesregierung zurückgenommen. So soll die Kfz-Steuerbefreiung in der Landwirtschaft bestehen bleiben. Dem Landvolk Niedersachsen geht das aber nicht weit genug.

Polizei bittet um Entlastung des Notrufs

Aufgrund der aktuellen Verkehrsbeeinträchtigungen durch die Bauernproteste appelliert die Polizei Osnabrück, den Notruf nicht zu missbrauchen - ihn etwa für Fragen zur Verkehrslage zu nutzen. Die 110 ist nur für akute Notlagen gedacht. Verkehrsinformationen können Bürgerinnen und Bürger auch über Radio, Nachrichtenportale und soziale Netzwerke erhalten.

Bauernverband sieht Verständnis in der Bevölkerung

Bis zu 1.500 Traktoren sollen laut Bauernverband Nordostniedersachsen im Raum Lüneburg, Uelzen und Lüchow-Dannenberg unterwegs sein. Das Verständnis in der Bevölkerung für die Proteste sei groß, hieß es. Man wolle nicht blockieren, sondern demonstrieren. Das habe bisher gut geklappt, so ein Sprecher.

Die A1 bei Groß Ippener am Morgen

VIDEO: A1 bei Groß Ippener: Trecker und Lkw blockieren Autobahn (1 Min)

Überblick: Wo sind Proteste angekündigt

Im Vorfeld der Bauernproteste hatte die Polizei Verkehrsteilnehmer vor größeren Einschränkungen gewarnt. Hier finden Sie einen Überblick, in welchen Regionen Niedersachsens Aktionen geplant sind.

Weil: Ampel soll Agrar-Kürzungen zurücknehmen

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat die Ampel-Regierung in Berlin aufgefordert, ihre geplanten Subventionskürzungen für die Landwirtschaft zurückzunehmen. Die Bundesregierung solle reinen Tisch machen und den Konflikt beenden, sagte der SPD-Regierungschef heute im ZDF-Morgenmagazin. Die Bundesregierung hatte am vergangenen Donnerstag bereits einen Teil ihrer Subventions-Kürzungspläne im Haushalt 2024 zurückgenommen.

Anschlussstelle Oyten auf A1 blockiert

Seit etwa 7 Uhr ist auch die A1 von Bauernprotesten betroffen. Die Anschlussstelle Oyten (Landkreis Verden) wurde in beide Richtungen blockiert. Dies teilte die Polizei am Morgen mit.

Trecker blockieren mehrere Auffahrten zur A31

Im Emsland haben die Landwirte einige Auffahrten zur Autobahn A31 blockiert. Das teilte ein Polizeisprecher mit. Außerdem sind mehrere Straßen im Emsland und der Grafschaft Bentheim etwa in Nordhorn, Meppen und Lingen wegen der Trecker dicht. Im Landkreis Osnabrück ist die B68 betroffen.

Hunderte Fahrzeuge im Landkreis Uelzen unterwegs

In Lüneburg sind zwar seit den frühen Morgenstunden zahlreiche Fahrzeuge unterwegs, zu erheblichen Verkehrseinschränkungen ist es nach Angaben der Polizei allerdings noch nicht gekommen. Auch im Landkreis Uelzen sind nach Angaben eines dpa-Fotografen über 600 Fahrzeuge unterwegs.

40 Fahrzeuge blockieren B213 im Bereich Lastrup

Betroffen von den Protesten ist unter anderem die B213 im Bereich Lastrup (Landkreis Cloppenburg). Diese wurde zwischen den Abfahrten Stapelfeld und Löningen/Meerdorf blockiert. Rund 40 Fahrzeuge haben sich seit 4 Uhr im Bereich der Tankstelle der Krapendorfer Straße versammelt, wie die Polizei mitteilte.

Bauernproteste gestartet - viele Straßen gesperrt

Im Zuge der angekündigten Bauernproteste kommt es seit dem frühen Morgen landesweit zu Verkehrsbeeinträchtigungen und Einschränkungen. Bundesweit sind Landwirte aufgerufen, ihren Ärger über eine drohende Streichung von Steuervorteilen auf die Straße zu tragen. Die Polizei hatte Verkehrsteilnehmer schon im Vorfeld vor größeren Einschränkungen gewarnt. Das Ausmaß werde regional sehr unterschiedlich ausfallen, hieß es.

Liveticker zu Bauernprotesten startet

Guten Morgen! Zahlreiche Landwirte wollen heute gegen Subventionskürzungen des Bundes protestieren. Bundesweit sind Bauern aufgerufen, ihren Ärger über eine drohende Streichung von Steuervorteilen auf die Straße zu tragen. In der Folge werden landesweit Verkehrsbehinderungen erwartet. Wir berichten im Liveticker.

