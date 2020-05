Stand: 18.05.2020 09:31 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Livestream: Neue Steuerschätzung wegen Corona

Die Coronavirus-Pandemie ist nicht nur eine Herausforderung für das Gesundheitssystem, sie ist auch eine Belastungsprobe für die niedersächsische Wirtschaft. Angesichts der Krise legt Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) heute eine neue Steuerschätzung für Niedersachsen vor. Hilbers wird die Zahlen im Rahmen der Pressekonferenz des Krisenstabs der Landesregierung ab 14.30 Uhr in Hannover vorstellen. NDR.de überträgt die Veranstaltung live.

Livestream hier ab 18.05.2020 14:30 Uhr Jetzt live Live: Finanzminister gibt Steuerprognose ab 18.05.2020 14:30 Uhr Der Krisenstab informiert heute wieder zur Situation in der Corona-Pandemie. Zudem wird Finanzminister Hilbers eine Steuerprognose abgeben. NDR.de überträgt die Pressekonferenz live.

Mindereinnahmen in Milliardenhöhe erwartet

Unter dem Einfluss der Corona-Krise werden Mindereinnahmen in Milliardenhöhe erwartet. Ende März hatte Hilbers bereits angekündigt, dass sich allein die Steuererleichterungen für Unternehmen in diesem Jahr auf mindestens zwei Milliarden Euro summieren dürften. Das entspricht fast sieben Prozent der Gesamtsteuereinnahmen Niedersachsens im vergangenen Jahr.

Sinkt die Zahl der Neuinfektionen weiter?

Im Rahmen der Pressekonferenz wird zudem der Krisenstab der Landesregierung Rede und Antwort zum aktuellen Infektionsgeschehen in Niedersachsen stehen. In den vergangenen Tagen war die Zahl der Neuinfektionen merklich gesunken. Die stellvertretende Leiterin des Krisenstabes, Claudia Schröder, hatte deswegen Ende vergangener Woche weitere Lockerungen in Aussicht gestellt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 18.05.2020 | 15:00 Uhr