Liveblog zum Unwetter: Sturmtief "Poly" zieht über Niedersachsen

Zum Mittag erreicht das Sturmtief "Poly" die Nordseeküste. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Orkanböen mit bis zu 130 Kilometern pro Stunde. Im Liveblog berichtet der NDR über die neusten Entwicklungen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr Wilhelmshaven halten sich bereit

Die Feuerwehr Wilhelmshaven bereitet sich auf das Unwetter vor. Die freiwilligen Feuerwehren seien voralarmiert, hieß es am Vormittag. Zudem stünde man mit dem Technischen Hilfswerk (THW) Ortsverband Wilhelmshaven und den technischen Betrieben Wilhelmshaven (TBW) im engen Austausch.

enno, erixx und metronom reduzieren Geschwindigkeit

Die metronom-Eisenbahngesellschaft drosselt in den Zügen des enno, erixx und metronom auf der Strecke zwischen Hamburg und Bremen die Geschwindigkeit. "Sicherheit geht vor", erklärte Rainer Blüm, Technischer Geschäftsführer der metronom Eisenbahngesellschaft mbH. "Aufgrund der Warnungen des Deutschen Wetterdienstes haben wir uns entschlossen, die Geschwindigkeit auf der Strecke Hamburg Hauptbahnhof, Harburg und Bremen Hauptbahnhof vorerst auf 100 Stundenkilometer zu begrenzen." Das betrifft die Strecken der RE4 und der RB41 und gilt, bis sich die Wetterlage stabilisiert. Die Wetterlage entlang der anderen Strecken von metronom, enno, erixx und erixx Holstein werden in der Leitstelle genau beobachtet. Auch im Regionalverkehr der DB Regio Niedersachsen und Bremen könnte es zu Einschränkungen kommen, teilt die Deutsche Bahn mit. Fahrgäste sollten sich regelmäßig auf der Website der Bahn über ihre Verbindungen informieren.

Sturmböen und Orkanböen: Das bedeuten die Windstärken

An der Küste sowie vom Emsland über Bremen zur Elbe hin warnt der Deutsche Wetterdienst vor Orkanböen zwischen 110 und 130 Kilometern pro Stunde. In den restlichen Teilen Niedersachsen erreichen Sturmböen laut Vorhersage Geschwindigkeiten bis zu 100 Kilometern pro Stunde. Unsere Bildergalerie verrät, wie sich die einzelnen Stufen unterscheiden.

NordWestBahn drosselt das Tempo

Die NordWestBahn rechnet mit starken Auswirkungen des Sturmtiefs auf die Linien Weser-Ems und die Regio-Bahn Bremen/Niedersachsen. Ab 11 Uhr wird die Geschwindigkeit der Züge daher auf 80 Stundenkilometer gedrosselt.

Mehrere Fährverbindungen auf die Inseln fallen aus

Aufgrund des Unwetters kommt es bei mehreren Fährbetrieben auf die Ostfriesischen Inseln im Laufe des Tages zu Ausfällen im Schiffsverkehr. Die Reederei Cassen Eils hat wegen der Wetterlage alle Fahrten von Cuxhaven nach Helgoland und zurück gestrichen. Auf der Strecke nach Juist kommt es zu zahlreichen Ausfällen, die Fähren nach Norderney und zwischen Amrum und Föhr melden einzelne Ausfälle. Auch bei den Fähren nach Pellworm sind Einschränkungen möglich. Nach Wangerooge finden seit 9 Uhr keine Fahrten mehr statt. Verbindungen nach Baltrum, Langeoog und Spiekeroog fallen ab Mittag aus. Für die Fähren nach Borkum melden die Betreiber keine Einschränkungen. Auch die Bahnverbindungen nach Sylt sind nicht betroffen.

In Delmenhorst und Oldenburg endet die Schule früher

Die Städte Delmenhorst und Oldenburg schicken wegen der Unwetterwarnung Schülerinnen und Schüler früher in die Sommerferien als geplant. Der Unterricht endet bereits um 10 Uhr. Das gilt für alle allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen in beiden Städten. In Oldenburg gebe es jedoch ein Betreuungsangebot, allerdings kein Essen in den Schulen, sagte ein Sprecher. Eltern müssten zudem selbständig für einen sicheren Nachhauseweg ihrer Kinder sorgen. In Osnabrück bleibt angesichts der angekündigten Sturmböen und Gewitter der Zoo geschlossen.

