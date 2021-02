Live bei NDR.de: Corona-Krisenstab zur neuen Impfstrategie Stand: 09.02.2021 08:45 Uhr Der Corona-Krisenstab des Landes Niedersachsen informiert am Dienstag ab 13 Uhr in seiner wöchentlichen Corona-Pressekonferenz. NDR.de überträgt live.

Voraussichtlich wird sich der Leiter des Krisenstabs, Heiger Scholz, oder seine Stellvertreterin Claudia Schröder zur aktuellen Entwicklung der Infektionszahlen äußern. Weiteres Thema ist das Vorankommen mit den Impfungen und die Vergabe der Impftermine. Niedersachsen will bei den Erstimpfungen schneller vorankommen und kündigte eine Änderung seiner Corona-Strategie an. Eine Sprecherin des Sozialministeriums in Hannover bestätigte einen entsprechenden Bericht der "Braunschweiger Zeitung" vom Dienstag. Bislang habe das Land strikt die Hälfte der gelieferten Impfstoffeinheiten für die notwendige Zweitimpfung zurückgehalten. "Angesichts der Tatsache, dass die Lieferungen nun verlässlicher werden, werden wir diese Reserve ab der nächsten Woche von 50 auf 33 Prozent des eingehenden Impfstoffs reduzieren", sagte die Sprecherin der Zeitung. Im Vergleich der Länder weist Niedersachsen nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bislang die niedrigste Quote an Erstimpfungen auf.

Mutationen bereiten Sorge

Was Niedersachsen ebenso wie andere Bundesländer beschäftigt, sind außerdem die Mutationen des Coronavirus. Insbesondere mit der in Großbritannien verbreiteten Variante stecken sich auch in Niedersachsen zunehmend Menschen an. In einem Senioren- und Pflegeheim im Landkreis Osnabrück sind 14 Bewohner mit dieser Variante infiziert, die zuvor mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer gegen Corona geimpft worden waren.

Bund-Länder-Gespräch am Mittwoch

Die Pressekonferenz des niedersächsischen Krisenstabs findet einen Tag vor der nächsten Bund-Länder-Beratung statt. Die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder sprechen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vor allem darüber, ob und in welcher Form der Lockdown verlängert wird - die derzeitige Regelung läuft am 14. Februar aus. Großes Diskussionsthema dabei ist die Frage, wie es in den Schulen weitergeht. Niedersachsen hat - ebenso wie andere Länder - einen Stufenplan entworfen, der für alle Bereiche des öffentlichen Lebens je nach Inzidenzwert Lockerungen beziehungsweise Verschärfungen vorsieht. Den Plan will Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) in die Bund-Länder-Konferenz mitnehmen.

