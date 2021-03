Weil verteidigt "harten Lockdown" zu Ostern Stand: 23.03.2021 13:46 Uhr Ministerpräsident Stephan Weil hat zu den Beschlüssen der jüngsten Bund-Länder-Konferenz Stellung bezogen. Der "harte Shutdown" über Ostern ist aus seiner Sicht unumgänglich.

Weil hat sich zufrieden mit den Beschlüssen des jüngsten Corona-Gipfels gezeigt. Man habe sich am Montag aus dem "Klein-Klein" der Vergangenheit auf eine "Strategie verständigt", um die Dynamik der dritten Corona-Welle zu brechen. Ziel sei es, im Sommer allen Menschen in Niedersachsen, die sich impfen lassen wollten, ein solches Angebot machen zu können. "Ich halte das Ziel für realistisch", sagte Weil. Weil kündigte dazu eine Ausweitung der Testaktivitäten an. Neben den Schulen werde man auch das Arbeitsleben in die Testungen einbeziehen. Mittelfristig sollten bis zu 40 Prozent der Bevölkerung getestet werden. Weil zeigte sich zuversichtlich, dass es "mehr Sicherheit durch mehr Tests" geben werde.

Weitere Informationen Bund-Länder-Gipfel: Oster-Lockdown ist laut Merkel eine "Ruhephase" Der Lockdown wird generell bis 18. April verlängert und zu Ostern verschärft. Die Beschlüsse und die Reaktionen aus dem Norden im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 23.03.2021 | 13:00 Uhr