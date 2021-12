Live: Weil und Tonne informieren über Corona-Verschärfungen Stand: 10.12.2021 10:39 Uhr Das Land Niedersachsen verschärft die Corona-Regeln. Über Details informieren Ministerpräsident Stephan Weil und Kultusminister Grant Hendrik Tonne (beide SPD) am Nachmittag.

In einer Pressekonferenz werden sich beide zur aktuellen Corona-Lage, zur neuen, ab Sonnabend gültigen Corona-Verordnung und den anstehenden Festtagen äußern, teilte die Staatskanzlei mit.

Weil für Maßnahmen um Weihnachtszeit

Weil hatte am Donnerstag eine kurzfristige Entscheidung der Landesregierung für mögliche Kontaktverschärfungen für die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr angekündigt. Der Ministerpräsident hatte in den vergangenen Tagen mehrfach eine Art Weihnachtsruhe ins Gespräch gebracht. Eine von Weil angestrebte gemeinsame Aktion von Bund und Ländern kam am Donnerstag nicht zustande. Weil hatte danach angekündigt, die Landesregierung werde kurzfristig Beschlüsse fassen. Man müsse unbedingt verhindern, dass die Varianten Delta und Omikron das Gesundheitssystem über die Belastungsgrenze bringen, so Weil. Um Corona-Infektionen zu vermeiden, bedürfe es nach seiner Ansicht Maßnahmen um die Weihnachtszeit.

Verlängerte Weihnachtsferien im Gespräch

Nach Informationen des NDR in Niedersachsen sind neue Auflagen wahrscheinlich, um Kontakte um die Feiertage herum noch einmal zu reduzieren. Außerdem sind möglicherweise verlängerte Weihnachtsferien vorstellbar. Im Gespräch ist, Kinder und Jugendliche bereits am 17. Dezember statt wie geplant am 23. Dezember in die Ferien zu schicken. Eine Entscheidung war zunächst für Donnerstag erwartet worden. Zuvor hatte es geheißen, dass sich Kultusminister Tonne dazu mit anderen Ländern abstimmen wollte.

Bundesregierung kündigt Bewertung von Omikron an

Die Bundesregierung hat nach Informationen der Niedersächsischen Staatskanzlei eine zeitnahe Bewertung der mit Omikron verbundenen Risiken und Gefahren durch die neue Expertenkommission angekündigt. Der Kanzleramtsminister und die Chefinnen und Chefs der Staatskanzleien werden demzufolge die zur weiteren Entscheidung anstehenden Themen vorbereiten. Auf dieser Grundlage sei eine weitere Sitzung der Bundesregierung und der Länderchefs vorgesehen, heißt es.

