Live: Weil stellt Ergebnisse der Bund-Länder-Runde vor Stand: 07.01.2022 16:26 Uhr Nach der digitalen Bund-Länder-Konferenz äußert sich Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) zu den Beschlüssen zur Eindämmung der Omikron-Variante. NDR.de überträgt live ab 17.30 Uhr.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die 16 Länderchefs haben sich am Nachmittag unter anderem über eine verkürzte Quarantäne-Zeit sowie Verschärfungen in der Gastronomie verständigt. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sind folgende Regeln geplant:

verkürzte Quarantäne- und Isolationszeiten: Künftig sollen Kontaktpersonen, die bereits eine Booster-Impfung haben von der Quarantäne ausgenommen sein. Für alle anderen sollen Isolation beziehungsweise Quarantäne in der Regel nach zehn Tagen enden. Infizierte und Kontaktpersonen sollen sich aber nach sieben Tagen durch einen PCR-Test oder einen zertifizierten Antigen-Schnelltest "freitesten" können.

2G-Plus in der Gastronomie: Bundesweit und inzidenzunabhängig soll der Zugang zu Restaurants und Cafés nur noch für Geimpfte und Genesene mit einem tagesaktuellen Corona-Test oder mit Booster-Impfung möglich sein.

Booster für Kinder und Jugendliche

Niedersachsen wollte zudem wohl einen Vorschlag zur Booster-Impfung von Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren in die Runde einbringen. Es sollte so vielen Menschen wie möglich eine Auffrischungsimpfung angeboten werden, sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Donnerstag in Hannover. Niedersachsen empfiehlt die Dritt-Impfung daher auch für die 12- bis 17-Jährigen, die Ständige Impfkommission empfiehlt den Booster dagegen bislang nur für Erwachsene.

