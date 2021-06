Live: Tonne stellt Pläne für Schulbetrieb nach Ferien vor Stand: 22.06.2021 10:31 Uhr Nach den Ferien sollen die Schulen in Niedersachsen im Regelbetrieb starten. Kultusminister Tonne stellt die Pläne heute nach der PK des Corona-Krisenstabs vor. NDR.de überträgt ab 13 Uhr live.

Es gehe um ein Maximum an Planungssicherheit für Schülerinnen und Schüler, Eltern und Schulen, sagte Grant Hendrik Tonne (SPD) im Vorfeld der Pressekonferenz. Bei allen Unwägbarkeiten wolle das Kultusministerium Orientierung geben, wie es nach den Sommerferien weitergehen könnte. Außerdem will Tonne das zu Ende gehende zweite Schulhalbjahr unter Corona-Bedingungen bewerten.

Minister schließt lange Schließungen vorerst aus

Zuvor hatte Tonne bereits den Beschluss der Kultusministerkonferenz begrüßt, dass es im neuen Schuljahr keine monatelangen Schulschließungen mehr geben soll. Das Schuljahr 2021/2022 solle nach den Sommerferien im vollständigen Regelbetrieb beginnen, sofern es das Infektionsgeschehen zulässt. Es sei aber klar, dass es weiterhin Sicherheitsvorkehrungen geben werde, so Tonne. Dazu zählt nach den Plänen der Landesregierung ein Festhalten an der Testpflicht für Schüler zumindest bis Ende September.

Tonne: Weiterhin faire Abschlussprüfungen

Welche Regeln im neuen Schuljahr genau gelten, hänge auch mit der Inzidenzlage zusammen und könne regional unterschiedlich sein. Der Kultusminister hatte bereits angekündigt, dass es auch im kommenden Schuljahr faire Abschlussprüfungen geben soll. Den Prüflingen des kommenden Jahrgangs würden keine coronabedingten Nachteile entstehen.

Lehrkräfte fordern pandemiefeste Schulen

Der Verband Niedersächsischer Lehrkräfte (VNL) forderte unterdessen, dass die Schulen pandemiefest gemacht werden. "Es muss jetzt alles getan werden, damit im neuen Schuljahr ein regulärer Schulbetrieb und damit ein normales Leben für alle möglich sein wird", sagte der VNL-Vorsitzende Torsten Neumann. Man brauche keine großen, markigen Worte, man brauche jetzt konkrete Taten, die auch umgehend umgesetzt würden.

GEW fordert weitere Investitionen

Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) forderte Investitionen in die Sicherheit an den Schulen. Die Landesregierung hänge offenbar dem Irrglauben an, Corona-Tests und Impfungen seien ausreichend, sagte die GEW-Landeschefin Laura Pooth. Tatsächlich fehle es an konkreten Zusagen für Investitionen in Personal, Ausstattung und Räumlichkeiten. Viele Schulen blickten mit erheblichen Sorgen auf den Schuljahreswechsel.

Corona-Krisenstab zur aktuellen Lage

Bevor der Kultusminister die Pläne für das kommende Schuljahr vorstellt, wird sich der Corona-Krisenstab der Landesregierung zur aktuellen Situation in Niedersachsen äußern. Dabei dürfte es um das weiterhin rückläufige Infektionsgeschehen sowie um die Ausbreitung der vom Robert Koch-Institut (RKI) als besorgniserregend eingestuften Delta-Variante gehen.

