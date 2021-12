Live: Statement von Weil nach Bund-Länder-Beratung Stand: 21.12.2021 18:24 Uhr Heute haben die Länderchefs erneut mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) über die Corona-Lage beraten. Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil (SPD) äußert sich um 19 Uhr dazu, NDR.de überträgt live.

"Wir sind weiter im 'Team Vorsicht'", hatte Regierungssprecherin Anke Pörksen am Montag noch gesagt. Und Ministerpräsident Weil (SPD) sagte vor dem Treffen der Länderchefs mit Scholz, dass er sich noch weitere Maßnahmen vorstellen könne, die über die in Niedersachsen ohnehin geplante sogenannte Weihnachtsruhe hinausgehen. Sehen sie hier gleich das Statement von Weil nach dem Treffen am Dienstagnachmittag.

Videos 1 Min "Wir könnten uns weitere Kontaktbeschränkungen vorstellen" Regierungssprecherin Anke Pörksen fordert die Menschen in Niedersachsen zu freiwilligen Kontaktbeschränkungen auf. 1 Min

Kontaktbeschränkungen Thema bei Bund-Länder-Beratungen

Von Heiligabend bis zum 2. Januar gelten im Land schärfere Kontaktregeln gemäß der Warnstufe 3. Clubs und Discos müssen in dieser Zeit schließen. Diese Maßnahme wurde inzwischen vom Oberverwaltungsgericht Lüneburg bestätigt. "Alle Bürgerinnen und Bürger in Niedersachsen bitte ich herzlich, sich die deutlichen Worte des Expertenrates und die dramatische Entwicklung in den europäischen Nachbarländern vor Augen zu führen und schon jetzt die eigenen direkten Kontakte freiwillig noch weiter einzuschränken", sagte Weil am Montag.

Weihnachtsruhe: Weil sieht sich durch Expertenrat bestätigt

Der Corona-Expertenrat der Bundesregierung hatte am Sonntag angesichts der sich auch in Deutschland ausbreitenden Omikron-Variante empfohlen, zeitnah die Kontakte einzuschränken. Die Landesregierung stehe dem sehr offen gegenüber, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen. Ministerpräsident Weil sieht sich in dem klaren Statement des Expertenrates in der geplanten Weihnachtsruhe bestätigt. Viele Niedersachsen schauten jetzt besorgt auf das neue Virusvariantengebiet Großbritannien und auf die Ereignisse in Niedersachsens Nachbarland, den Niederlanden, sowie in vielen anderen europäischen Nachbarstaaten.

Weitere Informationen Postleitzahl-Service: Corona-Daten für Ihre Region Sinken die Infektionszahlen weiter? Über die Webseite von NDR.de können Sie die aktuellen Corona-Zahlen für Ihre Region abrufen. Geben Sie einfach Ihre Postleitzahl ein. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 21.12.2021 | 13:00 Uhr