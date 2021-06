Live: Niedersachsens Krisenstab informiert über Corona-Lage Stand: 07.06.2021 14:17 Uhr Am Dienstag informiert der Corona-Krisenstab der niedersächsischen Landesregierung auf der wöchentlichen Pressekonferenz über die aktuelle Entwicklung im Land.

In der Regel stellen sich Krisenstabsleiter Heiger Scholz und/oder seine Stellvertreterin Claudia Schröder den Fragen der Journalistinnen und Journalisten. Ob Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), eine Ministerin oder ein Minister aus seinem Kabinett das Wort ergreifen, ist noch unklar. Der NDR überträgt die Pressekonferenz an dieser Stelle wie gewohnt am Dienstag ab 13 Uhr live im Videostream.

Spricht Weil über weitere Lockerungen?

Ein Thema könnte die Aufhebung der Impfpriorisierung und erste Rückmeldungen aus Impfzentren sowie Haus- und Facharztpraxen sein. In diesem Zusammenhang könnten auch die angekündigte Impfstoff-Lieferungen des Bundes besprochen werden. Zudem hat Ministerpräsident Weil am Wochenende in Aussicht gestellt, dass die aktuelle Corona-Verordnung aufgrund sinkender Inzidenzzahlen schneller überarbeitet werden könnte, als bisher geplant. Damit wären dann weitere Lockerungen, beispielsweise im Hinblick auf Kontakte, verbunden.

