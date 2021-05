Live: Niedersachsens Krisenstab informiert über Corona-Lage Stand: 17.05.2021 21:47 Uhr Am Dienstag ab 13 Uhr äußert sich die Landesregierung wie gewohnt zur aktuellen Corona-Situation in Niedersachsen. NDR.de überträgt die Pressekonferenz im Livestream.

Die Terminvergabe für Impfungen ist seit Montag für weitere Menschen der Priorisierungsgruppe 3 geöffnet, gleichzeitig soll es bis Anfang Juni in den Impfzentren so gut wie keine Erstimpfungen mehr geben. Diese Problematik dürfte eines der Hauptthemen in der wöchentlichen Pressekonferenz des niedersächsischen Corona-Krisenstabs sein. Außerdem dürfte es darum gehen, wann angesichts sinkender Inzidenzwerte weitere Lockerungen zum Beispiel für die Tourismusbranche möglich sind. Krisenstabsleiter Heiger Scholz oder seine Stellvertreterin Claudia Schröder werden in der Landespressekonferenz informieren und die Fragen der Journalistinnen und Journalisten beantworten.

Videos 5 Min Landräte kritisieren Impfstoffmangel in den Impfzentren Laut dem Diepholzer Landrat kommen zugesagte Impfstoffe nicht an. Gleichzeitig wachsen die Erwartungen der Menschen. (12.05.2021) 5 Min

Kaum noch Erstimpfungen: Ankündigung löst Wut und Frust aus

Die Ankündigung des Landes, den Fokus in den Impfzentren in den kommenden Wochen fast ausschließlich auf Zweitimpfungen zu legen, hat für viel Kritik gesorgt. Viele Landräte und Bürgermeister haben ihren Unmut darüber kundgetan. Noch deutlichere Worte fand die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Julia Willie Hamburg. "Das Aussetzen von Erstimpfungen in den Impfzentren ist ein Skandal", sagte Hamburg. Es könne nicht angehen, dass Menschen, die eine Erstimpfung wollen und dazu auch berechtigt sind, jetzt wochenlang lediglich auf die bereits lange Warteliste geschickt werden. Auch die FDP-Gesundheitspolitikerin Susanne Schütz beklagte, Hunderttausenden Menschen sei Hoffnung auf eine baldige Impfung gemacht worden, obwohl bereits klar gewesen sei, dass diese erst sehr viel später stattfinden würde.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 18.05.2021 | 14:00 Uhr