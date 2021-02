Live: Niedersachsens Krisenstab äußert sich zur Corona-Lage Stand: 01.02.2021 12:15 Uhr In seiner wöchentlichen Pressekonferenz berichtet der Corona-Krisenstab der niedersächsischen Landesregierung über die aktuellen Entwicklungen im Land. NDR.de überträgt am Dienstag ab 13 Uhr live.

Voraussichtlich werden Krisentabs-Leiter Heiger Scholz oder seine Stellvertreterin Claudia Schröder über die jüngste Zahl der Neuinfektionen sowie der intensivmedizinisch betreuten Corona-Patienten und über den aktuellen Inzidenzwert des Landes berichten. Außerdem dürfte es wieder einmal um das Thema Impfungen gehen.

Erste Impfzentren sind am Start

Erstmals haben am Montag einige Impfzentren im Land die Arbeit aufgenommen und Menschen ab 80 Jahren, die nicht in einem Senioren- oder Pflegeheim leben, eine erste Immunisierung gegen das Coronavirus verpasst. Wie der Krisenstab bereits im Vorfeld erwartet hatte, waren die Impf-Hotline sowie das Portal, über das die Termine für die Impfzentren vergeben werden, am ersten Tag völlig überlastet.

Impfkampagne hinkt deutlich hinterher

Die Impfungen im Land gehen nur schleppend voran, Niedersachsen hinkt seinen ursprünglichen Plänen deutlich hinterher. Eigentlich sollten bis Ende Januar alle Seniorenheim-Bewohner und -Mitarbeitende in diesen Einrichtungen ihre Erstimpfung erhalten haben. Doch weil wiederholt Impfstoff-Lieferungen ausgefallen sind, sind die Immunisierungen in den Einrichtungen noch immer nicht abgeschlossen. Dadurch verschieben sich die Impfungen der zu Hause lebenden Personen ab 80 weiter nach hinten.

Corona-Impfgipfel von Bund und Ländern

Auch wenn Niedersachsen bundesweit die schlechteste Impfquote aufweist, handelt es sich um ein Problem, das derzeit alle Bundesländer haben. Denn die Impfstoffhersteller melden produktionsbedingte Ausfälle. Aus diesem Grund kommen an diesem Montag die Regierungschefs der Länder mit Bundeskanzlerin Merkel (CDU) in einer Videokonferenz zusammen, an der auch Vertreter der Impfstoff-Hersteller und der EU-Kommission teilnehmen.

