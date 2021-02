Live: Landesregierung zu Corona-Lage und Stufenplan Stand: 01.02.2021 20:40 Uhr Der Corona-Krisenstab des Landes berichtet am Dienstag über aktuelle Entwicklungen. Im Anschluss geht es um Details zu einem neuen Stufenplan. NDR.de überträgt beide PKs am Dienstag ab 13 Uhr live.

Voraussichtlich werden Krisenstab-Leiter Heiger Scholz oder seine Stellvertreterin Claudia Schröder über die jüngste Zahl der Neuinfektionen sowie der intensivmedizinisch betreuten Corona-Patienten und über den aktuellen Inzidenzwert des Landes berichten. Außerdem dürfte es wieder einmal um das Thema Impfungen gehen.

Landesregierung präsentiert überarbeiteten Stufenplan

Im Anschluss an die Pressekonferenz des Krisenstabs werden Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) sowie Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) und Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) den Entwurf für einen neuen Stufenplan 2.0 der Landesregierung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie präsentieren, wie die Staatskanzlei am Montagabend mitteilte. Der Entwurf wurde in einzelnen Punkten überarbeitet und soll am Dienstag noch einmal im Kabinett behandelt werden. Über das weitere Verfahren werde nach den nächsten Gesprächen zwischen Bund und Ländern entschieden, insbesondere auch mit Blick auf erste Ergebnisse zur Verbreitung von Virusmutationen in Deutschland, hieß es.

Weil nach Impfgipfel: Im zweiten Quartal wird es besser

Die Impfungen im Land gehen unterdessen nur schleppend voran. Am Montag nahmen einige Impfzentren im Land die Arbeit vor Ort auf, Niedersachsen hinkt seinen ursprünglichen Plänen aber weiter deutlich hinterher. Doch auch wenn Niedersachsen bundesweit die schlechteste Impfquote aufweist, handelt es sich um ein Problem, das derzeit alle Bundesländer haben. Nach dem Impfgipfel zwischen Bund, Ländern, EU-Kommission und Vertretern der Pharmaindustrie zeigte sich Ministerpräsident Weil aber zuversichtlich, dass sich die Situation im zweiten Quartal stabilisieren werde.

