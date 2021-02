Live: Landesregierung stellt neue Corona-Verordnung vor Stand: 11.02.2021 18:12 Uhr Der Lockdown wird verlängert - auch Niedersachsen passt seine Corona-Verordnung an. Die Landesregierung stellt die neuen Regeln am Freitag ab 10.30 Uhr vor. NDR.de überträgt live.

Blumenläden und Gartencenter dürfen in Niedersachsen schon von Sonnabend an wieder öffnen. Das hat die Staatskanzlei am Donnerstag vor der Veröffentlichung der neuen Corona-Verordnung bestätigt. Über die Einzelheiten der neuen Verordnung informiert die stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs, Claudia Schröder.

Unbedingt die dritte Welle vermeiden

Unterdessen hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) die von Bund und Ländern beschlossene Lockdown-Verlängerung verteidigt. Man wolle nicht direkt in eine dritte Welle geraten, sagte er im Anschluss an die Beratungen. Gäbe es die neuen aggressiven Virus-Mutationen nicht, hätten bei dem aktuell rückläufigen Infektionsgeschehen deutliche Lockerungen in Aussicht gestellt werden können, so Weil.

